Tovary prichádzajúce do Európskej únie môžu podliehať uhlíkovej dani, navrhuje to Európsky parlament

11.3.2021 (Webnoviny.sk) - V Európskej únii (EÚ) by sa mali spoplatňovať niektoré tovary dovážené z krajín, ktoré nedostatočne bojujú proti zmene klímy. Vyhlásil to v stredu Európsky parlament (EP).Zákonodarcovia prijali nelegislatívne uznesenie požadujúce zavedenie mechanizmu EÚ na kompenzáciu uhlíka na hraniciach, ktorý by bol v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Ako ďalej uvádza EP, spomenuté opatrenie by mohlo prispieť k zaisteniu celosvetovo rovnakých podmienok a „motivovať priemysel v Únii i mimo nej k dekarbonizácii“. Takýto krok by mohol pomôcť k splneniu cieľov Parížskej klimatickej dohody.V nadväznosti na prijatie uvedeného uznesenia by mala Európska komisia v druhom štvrťroku 2021 pripraviť legislatívny návrh na zavedenie mechanizmu uhlíkovej dane na dovoz do EÚ.