Toyota Corolla Cross a C-HR: Hybridy bez kompromisov teraz s výnimočnou ponukou


Toyota prináša modely Corolla Cross a C-HR, ktoré spájajú technológiu budúcnosti s atraktívnym dizajnom a praktickosťou pre každý deň. A teraz ich môžete mať s 0 % ...



Zdieľať
1944 c hr 2023 4 768x512 1 676x451 9.10.2025 (SITA.sk) - Toyota prináša modely Corolla Cross a C-HR, ktoré spájajú technológiu budúcnosti s atraktívnym dizajnom a praktickosťou pre každý deň. A teraz ich môžete mať s 0 % financovaním a akčnými zľavami až do 8 900 €.


Technológia, štýl a úspora v dokonalej harmónii. Toyota opäť potvrdzuje, prečo je lídrom v oblasti hybridného pohonu – a teraz ponúka dva modely, ktoré spájajú to najlepšie z oboch svetov: Toyota Corolla Cross a Toyota C-HR. Moderné, spoľahlivé a ekologické modely, ktoré sú teraz dostupné s 0 % financovaním a akčnými zľavami až do 8 900 €.

Toyota Corolla Cross – kombinácia pokročilých technológií, efektívneho hybridného pohonu a autentických schopností SUV


Toyota Corolla Cross prináša všetko, čo dnešná rodina potrebuje: priestrannosť, komfort a inteligentnú technológiu. Ide o rodinné SUV v najžiadanejšom segmente, ktoré spája robustný vzhľad s praktickým interiérom a najnovšou generáciou hybridného pohonu Toyota.

Výsledkom je úsporné auto, ktoré šetrí palivo aj životné prostredie – bez nutnosti dobíjania. Systém automaticky kombinuje spaľovací motor a elektromotor, čo prináša tichú, plynulú a úspornú jazdu. A navyše – Corolla Cross je pripravená okamžite, pretože dostupné sú vozidlá na sklade bez dlhého čakania. Akcia a cenové zvýhodnenie však platí aj pre vozidlá zadané do výroby – ak si teda zákazník nevyberie zo skladových vozidiel, môže si nakonfigurovať vlastnú Corollu Cross presne podľa predstáv a stále získa rovnaké cenové benefity.

Aktuálna ponuka Corolla Cross:



  • Zľava až 2 400 € v závislosti od výbavy

  • Cena už od 30 990 €

  • Bonus 700 € pri odpredaji starého vozidla akejkoľvek značky

  • 0 % financovanie a zľava až 25 % na komplety zimných kolies

  • Zvýhodnenia sa týkajú nielen na vozidlá skladom, ale aj na vozidlá zadané do výroby




Toyota C-HR – štýl, ktorý vás odlíši


Pre tých, ktorí hľadajú štýlový crossover s najmodernejšou technológiou, je tu nová Toyota C-HR. Tento dizajnovo výrazný model pôsobí ako koncept, ktorý ožil – prináša prémiový pocit z jazdy, moderné línie a špičkovú hybridnú technológiu.

Dostupná je nielen ako klasický hybrid, ale aj ako plug-in hybrid, ktorý dokáže prejsť takmer 70 kilometrov na čisto elektrický pohon a do rýchlosti až 130 km za hodinu. Nabíjanie je pritom jednoduché – využijete každú príležitosť, no ak ju nemáte, nevadí. C-HR funguje ďalej ako klasický hybrid. A vy nabijete vtedy, keď máte čas a príležitosť.
V praxi to aj naďalej znamená nízke emisie, tichú jazdu, úspornosť a výkon, ktorý vás nadchne.

Aktuálna ponuka C-HR:



  • Hybridná verzia – zľava až 7 000 €

  • Plug-in hybrid – zľava až 8 900 €

  • 0 % financovanie a až 25 % zľava na komplety zimných kolies

  • Okamžitá dostupnosť modelov zo skladu

  • Toyota C-HR cena už od 23 990 eur




Hybridná technológia bez kompromisov


Toyota ako priekopník hybridov ponúka spoľahlivú technológiu, ktorá je nielen úsporná, ale aj ekologická. Prevádzka je neuveriteľne tichá. Navyše – v mestských jazdách dokáže až 70 % času fungovať v elektrickom režime, bez potreby dobíjania.

Ak si vyberiete plug-in hybrid (ako Toyota C-HR Plug-in), získate možnosť jazdy na elektrinu aj slobodu dlhých ciest. Nabijete ho doma, v práci či počas nákupu, a ak sa batéria vybije, auto plynule prejde do hybridného režimu. Jednoducho – jazda bez stresu a s maximálnou efektivitou.

Ktorý hybrid je pre vás ten pravý?


Toyota Corolla Cross je ideálna pre rodiny, ktoré hľadajú praktickosť, priestrannosť a spoľahlivosť. Poskytuje vyšší posed, pohodlný prístup do kufra, dostatok miesta pre deti aj batožinu a vďaka hybridnému pohonu výrazne nižšie prevádzkové náklady. Ak často cestujete mimo mesta alebo trávite víkendy na výletoch, Corolla Cross je váš spoľahlivý partner.

Naopak, Toyota C-HR osloví vodičov, ktorí chcú vyniknúť – štýlový dizajn, dynamika a prémiový pocit z jazdy robia z tohto crossovera skutočne výnimočné vozidlo. Plug-in hybridná verzia navyše umožňuje jazdiť po meste čisto na elektrinu, čím spája to najlepšie z elektromobility a klasického hybridu.

Oba modely však spája rovnaká filozofia: jazda bez kompromisov, spoľahlivosť, úspornosť a pokročilá technológia Toyota.

Teraz je ten správny čas


Zvýhodnená ponuka platí pre vozidlá na sklade v prípade modelu C-HR. V prípade modelu Corolla Cross sa cenové zvýhodnenia týkajú ako vozidiel na sklade, tak aj vozidiel zadaných do výroby. Navyše získate 0 % financovanie, akčné zľavy až do 8 900 € (v závislosti od modelu a výbavy) a bonus pri výmene starého vozidla.

Navštívte autorizovaného predajcu Toyota vo vašom regióne, zažite hybrid naživo a presvedčte sa, že Toyota ponúka jazdu budúcnosti – už teraz.

Viac informácií nájdete na www.toyota.sk.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Toyota Corolla Cross a C-HR: Hybridy bez kompromisov teraz s výnimočnou ponukou © SITA Všetky práva vyhradené.

