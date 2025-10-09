Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Tlačové správy

Flexibilný koncept Compact Offices pre firmy aj jednotlivcov


Spoločnosť Alto Real Estate prináša ponuku moderných pracovných priestorov v koncepte



digital park 03 1030 1 676x451 9.10.2025 (SITA.sk) - Spoločnosť Alto Real Estate prináša ponuku moderných pracovných priestorov v koncepte Compact Offices, ktorý reaguje na rastúci dopyt po flexibilných kanceláriách. Tento model je navrhnutý pre firmy rôznej veľkosti aj jednotlivcov, ktorí hľadajú kvalitné zázemie v strategických lokalitách Bratislavy s možnosťou krátkodobého nájmu už od jedného roka.


Compact Offices sú dostupné v City Business Centre 3 a 5 a v Digital Parku. Výhodou je ich vysoká prispôsobiteľnosť. Nájomníci si môžu vybrať priestor od 17 m² až po 120 m², pričom dispozíciu je možné flexibilne meniť, vrátane presúvania priečok.

Okrem súkromia vlastnej kancelárie je samozrejmosťou kompletné zázemie: spoločné plne vybavené kuchynky, zasadacie miestnosti pre dôležité stretnutia či moderné vybavenie, ktoré zaručuje komfortný pracovný deň. Výhodou je fixná cena bez ďalších poplatkov, parkovanie v podzemnej garáži či stravovacie prevádzky a obchody priamo v budove.

"Našou víziou je prinášať kancelárske priestory, ktoré sa prispôsobia potrebám nájomníkov, nie naopak. Vnímame rastúci záujem o flexibilitu, a preto považujeme nájom od jedného roka za dôležitý benefit, ktorý odlišuje naše priestory od štandardnej ponuky na trhu," hovorí Christian Gálik, Leasing Manager Alto Real Estate.

Zárukou kvality je dlhodobá spokojnosť klientov Alto Real Estate, ktorí si kancelárie pravidelne prenajímajú aj predlžujú nájmy. Tento trend potvrdzuje, že flexibilita, funkčnosť a kvalitná správa priestorov sú kľúčom k udržateľným a efektívnym pracovným riešeniam.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Flexibilný koncept Compact Offices pre firmy aj jednotlivcov © SITA Všetky práva vyhradené.

