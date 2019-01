Toyota plánuje tento rok zvýšenie predaja svojich áut v Číne o vyše 8

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking/Tokio 25. januára (TASR) - Japonská automobilka Toyota plánuje zvýšiť predaj svojich áut v Číne v tomto roku o vyše 8 %. V prípade potvrdenia prognózy by to znamenalo spomalenie rastu predaja, keďže v minulom roku sa predaj áut Toyoty na kľúčovom automobilovom trhu zvýšil o vyše 14 %. Stále by to však predstavovalo solídne tempo rastu, nakoľko celkový čínsky trh s autami vlani klesol.Toyota v piatok uviedla, že tento rok by chcela predať v Číne celkovo 1,6 milióna áut. Na porovnanie, v roku 2018 dosiahol predaj jej vozidiel 1,47 milióna, čo medziročne znamená rast o 14,3 %.Toyota zverejnila svoj odhad v období, keď sa viaceré automobilky pripravujú na náročný rok na čínskom trhu, ktorý vlani zaznamenal prvý pokles za minimálne dve desaťročia. Čínske združenie výrobcov automobilov (CAAM) očakáva tento rok stagnáciu, iné organizácie počítajú s rastom v rozmedzí od 0 % do 2 %.Napriek celkovému poklesu v minulom roku však predaj japonských áut, najmä od firmy Toyota, zostáva na vysokej úrovni. Prispieva k tomu aj zlepšenie vzťahov medzi Čínou a Japonskom, ku ktorému došlo najmä v dôsledku zvýšenia napätia medzi Pekingom a Washingtonom po tom, ako americký prezident Donald Trump začal tvrdú obchodnú politiku voči Číne. Jej súčasťou bolo aj uvalenie vysokých dovozných ciel na viaceré čínske produkty.