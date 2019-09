Toyota zvýšil svoj podiel v Subaru na 20 %

Ilustračná foto. Foto: TASR Foto: TASR

Tokio 27. septembra (TASR) - Toyota Motor zvýši svoj podiel v Subaru na 20 % z približne 17 %, uviedli v piatok obe japonské automobilky.Investícia prichádza 1 mesiac po tom, čo Toyota a iná malá japonská automobilka Suzuki Motor oznámili, že si vzájomne kúpia malé podiely. Takéto aliancie ukazujú, že výrobcovia áut majú problémy s nákladmi a investíciami do autonómneho riadenia, elektromobily a nových služieb, ktoré menia globálny automobilový priemysel.uviedla vo svojom vyhlásení Toyota. Správna rada Toyoty by mala kontrakt schváliť ešte v piatok.Výška investície Toyoty predstavuje až 80 miliárd JPY (679,52 milióna eur). Subaru by malo recipročne kúpiť podiel v Toyote v rovnakej hodnote. Ročný globálny predaj áut Toyoty je v porovnaní so Subaru približne 10-násobný.