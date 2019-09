V Novom Meste, Rači a vo Vajnoroch plánujú nový projekt bikesharingu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. septembra (TASR) – V bratislavských mestských častiach Nové Mesto, Rača a Vajnory plánujú spustiť budúci rok nový projekt zdieľania bicyklov – bikesharing. Fungovať má na inom princípe ako v niektorých častiach hlavného mesta už spustený Slovnaft Bajk. Na sociálnej sieti o tom informovala vicestarostka Rače Lenka Antalová Plavuchová a pre TASR to potvrdil aj hovorca Nového Mesta Marek Tettinger.uviedol Tettinger. Zatiaľ sa podľa jeho slov uskutočnilo stretnutie zástupcov z Nového Mesta, Rače a Vajnôr, aby prediskutovali ponuku a poslancom na zastupiteľstvách mohli predložiť spoločný materiál.vysvetlil hovorca. Bicykle totiž nemajú fixne umiestnené dokovacie stanice, ale využívajú len takzvané odporúčané stanovištia. Antalová Plavuchová upozornila, že bikesharing Slovnaft Bajk sa nepodarilo dostať do Rače ani rok a pol od jeho spustenia. Koncept zdieľaných bicyklov, ktorý plánujú zaviesť v mestskej časti, podľa jej slov už odskúšali štyri slovenské mestá.uviedla.Bikesharing Slovnaft Bajk je spoločným projektom spoločnosti Slovnaft a mesta Bratislavy, kde spomínaná firma je prevádzkovateľom systému a magistrát poskytol pre bikesharing pozemky na dokovacie stanice.povedal pre TASR hovorca Slovnaftu Anton Molnár. Využívanie bicyklov v testovacej fáze sa podľa jeho slov kontinuálne zvyšovalo a potvrdilo sa to aj po spustení komerčnej prevádzky.Užívatelia môžu "žlté bicykle" používať od jesene minulého roka v mestských častiach Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov a Petržalka. Aktuálne je v meste 78 dokovacích staníc a viac ako 400 bicyklov, pričom počet bicyklov sa priebežne mení v závislosti od ich vyťaženosti. Molnár tvrdí, že nedostali požiadavku z Rače, Nového Mesta a Vajnôr na rozšírenie systému.podotkol.Aktuálne s mestom diskutujú, kam a za akých podmienok by sa služba mohla rozšíriť. Krátko po spustení bikesharingu v Bratislave sa často vyskytovali prípady vandalizmu na zdieľaných bicykloch. Neskôr sa tento problém zmiernil.podotkol Molnár.