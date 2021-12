Trabzonspor s Hamšíkom je opäť na víťaznej ceste, na čele tureckej Süper Lig má deväťbodový náskok

Hamšík mal šancu na gól

Po prehre plný bodový zápis

19.12.2021 (Webnoviny.sk) - Futbalisti tureckého Trabzonsporu sa po minulotýždňovej prehre na trávniku Antalyasporu (1:2) opäť vrátili na víťaznú cestu.V sobotňajšom dueli 17. kola Süper Lig triumfovali v domácom prostredí nad Hataysporom 2:0 a zaznamenali už 13. ligovú výhru v doterajšom priebehu sezóny 2021/2022.V drese lídra najvyššej tureckej súťaže, ktorý má na vedúcej pozícii náskok deviatich bodov pred druhým Konyasporom, sa opäť predstavil i kapitán slovenskej reprezentácie Marek Hamšík.Už 34-ročný Banskobystričan mal v 20. min veľkú príležitosť skórovať, no vychytal ho gólman hostí.Hamšík o štyri minúty neskôr rozbehol výbornú akciu Trabzonsporu, z ktorej strelil úvodný zásah domácich kapverdský útočník Djaniny. Ešte do prestávke pridal druhý gól Dán Andreas Cornelius."V prvom polčase sme hrali veľmi dobre. Po zmene strán to bol zase z našej strany obetavý výkon. Sme veľmi radi za tri body. Bolo dôležité správne reagovať na prehru v ostatnom zápase. Zvládli sme to k spokojnosti," povedal prostredníctvom svojej oficiálnej stránky slovenský futbalista, ktorý odohral celé stretnutie.