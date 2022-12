Tradičné banky v Európe konkurenciu „fintechu“ zvládajú a stále majú klientom čo ponúknuť

Tradičné banky sa v roku 2021 "otriasli" a zažívajú renesanciu

Fintechy aktuálne zažívajú krízu

Banky v EÚ si budú musieť prejsť konsolidáciou

Bankové skupiny prítomné aj na Slovensku podľa vývoja trhovej hodnoty









Zmena trhovej hodnoty YTD*

Trhová hodnota** mld. eur





Čistý zisk***



Mld. eur

Objem aktív**** mld. eur





UniCredit Group

-4,09 %

26,67

1,54

917





Intesa Sanpaolo

-8,21 %

40,89

4,19

1 069





BNP Paribas

-13,02 %

65,81

9,88

2 634





Erste Group

-29,80 %

12,5

1,92

307





KBC Group

-31,55 %

21,94

2,61

340







* Od 1.1. do 21. novembra 2022

** k 21.11.2022

*** 2021

**** k 31.12.2021

O brokerovi APME FX

2.12.2022 (Webnoviny.sk) - Obavy z konca "kamenných" bánk sa zatiaľ nepotvrdili. Práve naopak, tradičné banky zlepšujú svoje výsledky a zažívajú renesanciu, a to aj napriek možným ekonomickým dôsledkom vojny na Ukrajine a očakávanej recesii. Dôvodom je predovšetkým oživený dopyt po niektorých tradičných bankových službách, vrátane vkladových účtov. Vyplýva to z analýzy brokera APME FX Tradičné banky v ére fintech Index NASDAQ, ktorý zahŕňa viacero titulov z tzv. oblasti fintech, vykazuje aktuálne od začiatku roka 2022 pokles o takmer 30 %. Na porovnanie, európske bankové domy sa v poklese kapitalizácie pohybujú typicky v rozpätí od 4 do 13 % a len vo výnimočných prípadoch sa približujú úrovne prepadu technologického indexu. Navyše, mnohým tradičným bankám sa podarilo zvýšiť svoju ziskovosť."S rozmachom informačných technológií, ktoré rýchlo prenikli takisto aj do finančného sveta, sa zdalo, že bankám starého typu odzvonilo. Pandémia koronavírusu tento dojem ešte podporila. V kombinácii s politikou lacných peňazí to boli fintechové spoločnosti, ktoré získavali svojimi online službami náskok pred peňažnými ústavmi," hovorí Peter Svoreň, výkonný riaditeľ APME FX, a ďalej vysvetľuje: "Dáta za posledný rok však ukazujú, že by bolo predčasné veľké európske banky odpísať. S tým, ako odznieva pandémia, sa situácia začala otáčať a s prepuknutím energetickej krízy a vojny na Ukrajine sa zdá, že klasické ‚kamenné‘ banky zažívajú akúsi renesanciu. Mnohým z nich sa totiž v minulom roku darilo výrazne zvýšiť svoj zisk a priblížiť sa tak trendu spred pandémie."Naopak spoločnosti založené výlučne na fintech museli "dať preč nohu z plynu". Lacné peniaze postupne zdražujú, a tak sa pre mnohých sporiteľov stávajú príťažlivými štandardné peňažné ústavy, ktoré začali zvyšovať úrokové sadzby na sporiacich a termínovaných účtoch. Pre konzervatívneho klienta, ktorý sa obáva budúceho vývoja, je to stále efektívny a vyhľadávaný produkt.Fintech v posledných týždňoch navyše čelí istej kríze dôvery. Súvisí to s prepadom hodnoty kryptomien, ktoré z rekordných výšok klesli o 70 a viac percent. Pritom prepad kryptomien ešte pravdepodobne nie je koniec. Pády kurzov Bitcoinu, Etherea a ďalších virtuálnych platidiel, ale aj pády kryptomenových búrz, kde sa s kryptomenami obchoduje ako napríklad FTX, silno odkopávajú dôveru aj vo fintechy.Udalosti a okolnosti potvrdzujú, že štandardné bankové domy sa v ére fintech (zatiaľ) nestratili. Jednak ťažia zo svojej stáročnej histórie, počas ktorej si už vybudovali stabilné zázemie, jednak ukazujú, že sú schopné výraznú časť fintechových "vychytávok" prijímať a zaraďovať do svojich ponúk. Banky a fintechy tak do značnej miery žijú v akejsi symbióze, ktorá je výhodná pre obidve strany.Európske banky však podľa analytikov ApmeFX čaká skôr či neskôr konsolidácia. Indikujú to viaceré parametre, v ktorých európske bankové domy zaostávajú za americkou konkurenciou, napríklad vysoké náklady a nízka, 1,5 % návratnosť vlastného kapitálu. Na porovnanie, americké banky dnes dosahujú návratnosť kapitálu takmer 8 %.Rozdiel je najmä v konsolidácii, keďže bankový sektor USA sa v rokoch 2009 - 2011 zmenšil trikrát v porovnaní s bankami v EÚ. Aj preto je v Európe veľa bánk s rozsiahlymi sieťami a nízkymi ziskami. "Konsolidácia bánk v EÚ je nevyhnutná a pravdepodobne prekvapí tých, ktorí veria v rast bankových akcií v EÚ v súčasnom nastavení. Po konsolidácii by však zaujímavému nárastu hodnoty akcií nemalo stáť nič v ceste. Podobne tomu bolo pri amerických bankách, ktoré za posledných 10 rokov dokázali takmer presne kopírovať vývoj indexu S&P 500," dodáva Peter Svoreň.APME FX TRADING EUROPE LTD. je plne licencovanou a regulovanou brokerskou spoločnosťou, ktorá pôsobí pod dohľadom Cyperskej komisie pre cenné papiere (CySec). Klientom ponúka možnosť investície do fyzických akcií najznámejších spoločností sveta. https://www.apmefx.com/sk Informačný servis