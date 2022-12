Klus sa rozhodol vystúpiť z SaS, nesúhlasí s vyslovením nedôvery vláde a odhaduje triumfálny návrat opozície

Ako politológ

Ukončenie členstva

2.12.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanec Národnej rady SR Martin Klus sa rozhodol vystúpiť zo strany Sloboda a Solidarita (SaS) . Oznámil to na sociálnej sieti. Dôvodom jeho rozhodnutia je, že SaS podala návrh na vyslovenie nedôvery vláde, čo oznámil vo štvrtok šéf liberálov Richard Sulík Klus s týmto krokom nesúhlasí. Ako uviedol, rešpektuje rozhodnutie svojich kolegov a kolegýň z SaS a chápe, že je legitímnou snahou opozície robiť práve takúto politiku a SaS už veľa iných možností aktuálne nemá. Zároveň však zdôraznil, že pre neho osobne je omnoho dôležitejšie, aká je predpokladaná koncovka, ak by sa im to podarilo.„Opäť opakujem, že tu nie ako politik, ale ako politológ odhadujem v triumfálnom návrate strán Smer-SD a Hlas-SD. Presne ako v predčasných voľbách v roku 2012, tentoraz možno aj s ústavnou väčšinou,“ napísal Klus.Bývalý štátny tajomník rezortu zahraničia Klus zároveň predpokladá, že rovnako ako v roku 2012, aj teraz by SaS po takomto kroku mala vážny problém obhájiť svoju parlamentnú existenciu.„Vtedy to dala s odretými ušami na 5,88 percenta. Preto sa dosť čudujem, že sú ochotní ísť do takéhoto vážneho rizika,“ podotkol.Ako člen SaS sa s týmto nedokáže stotožniť, preto sa definitívne rozhodol požiadať v najbližších dňoch aj o ukončenie členstva. Na konci októbra oznámil, že vystupuje z poslaneckého klubu SaS a odstupuje z postu podpredsedu strany.„Ďakujem za osem rokov spolupráce a tri roky členstva, ktoré mi mnohé dali. Moja časť dohody o korektnom a priateľskom odchode stále platí, i keď sa môže zdať už len ako jednostranná. Mojim bývalým kolegyniam a kolegom úprimne prajem všetko dobré a kiež by som sa pre dobro Slovenska v mojich prognózach radšej mýlil ja,“ uzavrel Klus.