Tradičné médiá vedú v rebríčku dôveryhodnosti medzi občanmi EÚ, s falošnými správami sa stretla viac ako štvrtina ľudí

Z používateľov, ktorí sledujú spravodajstvo online, tak 70 % respondentov robí výlučne na bezplatných stránkach.

Rýchly prieskum Eurobarometra uskutočnila spoločnosť Ipsos European Public Affairs na reprezentatívnej vzorke 52 347 občanov EÚ vo veku minimálne 15 rokov v každom z 27 členských štátov Európskej únie v období od 26. apríla do 11. mája.





18.7.2022 (Webnoviny.sk) - Občania Európskej únie (EÚ) najviac dôverujú tradičným médiám. Ako vyplýva zo zvláštneho prieskumu Eurobarometra o mediálnych návykoch občanov, o ktorom na svojej webstránke informuje Európsky parlament (EP), ako primárny zdroj správ dominuje televízia (75 % respondentov v EÚ, 73 % na Slovensku), a to najmä u občanov starších ako 55 rokov.Nasledujú online spravodajské platformy (43 %, 37 %), rozhlas (39 %, 44 %), sociálne médiá a blogy (26 %, 25 %) a printové médiá (21 %,13 %). Európskych občanov najviac zaujímajú vnútroštátne politické témy (50 %), potom miestne správy (47 %) a európske a medzinárodné záležitosti (46 %). Na Slovensku sa k týmto kategóriám priklonilo 53 %, 27 % a 44 % respondentov.Až 88 % respondentov si aspoň časť spravodajských informácií vyhľadáva online prostredníctvom smartfónu, počítača alebo notebooku. Spravodajské portály používa 43 % respondentov a 31 % číta články alebo príspevky na sociálnych sieťach, čo najviac platí v prípade mladých ľudí.Najdôveryhodnejšie zdroje informácií sú verejnoprávne a televízne stanice, vrátane ich elektronickej podoby, ktorým vyjadrilo podporu 49 % opýtaných v rámci celej EÚ a 41 % slovenských respondentov. V rebríčku dôveryhodnosti nasledujú tlač (39 % v EÚ, 21 % na Slovensku) a súkromné televízie a rozhlasové stanice (27 %, 20 %).Jedinou krajinou, v ktorej sú súkromné televízne a rozhlasové stanice považované za najdôveryhodnejší zdroj informácií, je Poľsko, a v Maďarsku zase občania najviac dôverujú informáciám od iných „ľudí, skupín alebo priateľov na sociálnych sieťach“.K čítaniu správ na internete sa 54 % respondentov rozhoduje na základe titulku, pričom 37 % berie do úvahy aj to, či dôverujú online spravodajskému portálu, ktorý článok uverejnil. Na Slovensku sa takto rozhoduje 41 % opýtaných a dôveru k spravodajskému médiu berie do úvahy 33 %.Viac ako štvrtina účastníkov prieskumu (28 %) uviedla, že za posledných sedem dní boli veľmi často, respektíve často vystavení dezinformáciám a falošným správam. Na Slovensku bol tento podiel väčší a dovedna predstavoval 36 %. V Bulharsku je o tom presvedčených najviac, až 55 % respondentov a v Holandsku zas naopak 12 %.Väčšina respondentov si je istá svojou schopnosťou rozpoznať dezinformácie a falošné správy - veľmi presvedčených alebo pomerne istých si je v EÚ 64 % respondentov, na Slovensku až 70 %. Dôvera v schopnosť rozlíšiť pravdivé správy od falošných klesá s vekom a narastá s úrovňou vzdelania.Médiá sú pre občanov EÚ významným zdrojom informácií o jej činnosti ako aj jej inštitúcií. Až 72 % respondentov uviedlo, že v poslednom čase v tlači, na internete, v televízii alebo v rozhlase zachytili nejakú informáciu o EÚ a 57 % opýtaných nedávno čítalo, videlo alebo počulo niečo o EP.Záujem o správy o EÚ kolíše medzi 57 % vo Francúzsku a 90 % v Rumunsku, pričom na Slovensku to bolo 76 %. Záujem o správy o europarlamente sa pohybuje medzi 39 % vo Francúzsku a 85 % na Malte, na Slovensku bol takýto záujem na úrovni 66 %.