Samosprávy by mali sami rozhodovať o daniach a miestnych poplatkoch. Kaliňák pripomenul nárast kompetencií bez finančného krytia

Správa daní a poplatkov

Pridávanie kompetencií bez finančného krytia

18.7.2022 (Webnoviny.sk) - Samosprávam by sa mala ponechať možnosť rozhodovať o vlastnej politike miestnych daní a poplatkov. Vyplýva to z analýzy Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Ako v tlačovej správe uviedol ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák , výška miestnych daní a poplatkov je limitovaná zákonnou úpravou, ale zároveň je potrebné ju vnímať ako kompromis. A to kompromis medzi potrebami konkrétnej samosprávy a možnosťami platcov miestnych daní a poplatkov.„Je potrebné si uvedomiť, že práve správa daní a poplatkov je jednou z najdôležitejších oblastí, ktorú mestá a obce vykonávajú v rámci svojich originálnych kompetencií. V tejto oblasti sa stretávajú záujmy rôznych skupín s potrebami samosprávy a práve to znásobuje postavenie samospráv, ktoré nie sú len platcami daní, ale sú aj ich správcami," uviedol Kaliňák.Rast príjmu dani z nehnuteľností medzi rokmi 2019 až 2020 vo výške 63 miliónov eur a následne na úrovni 17 miliónov eur bol podľa Kaliňáka vyvolaný najmä politikou centrálnej vlády, ktorá pridala samosprávam nové kompetencie bez adekvátneho finančného krytia a zároveň úpravou daňového bonusu na vyživované deti zasiahla do príjmu samospráv z podielových daní.„Na základe toho možno predpokladať rovnakú reakciu aj pri ďalších rozhodnutiach centrálnej vlády v sociálnej oblasti, školstve a pod. A to vrátane slabej finančnej disciplíny štátu v dôsledku nedofinancovávania preneseného výkonu štátnej správy," dodal.