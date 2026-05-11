Pondelok 11.5.2026
Meniny má Blažena
11. mája 2026
Tradičný Týždeň slovenského filmu sa uskutoční v konsolidovanej verzii, program sa zredukoval len na jeden deň
Tradičný Týždeň slovenského filmu zasiahla konsolidácia, tento rok sa uskutoční len Deň slovenského filmu 2026. Ako informoval Slovenský filmový ústav (SFÚ), Deň slovenského filmu 2026 sa bude konať v utorok 12. mája od 10:00 do 18:00 v Kine Lumière, venovať sa bude najmä odbornej kritickej reflexii.
Kino Lumière tiež v súvislosti s podujatím v dňoch 11. až 15. mája uvedie vybrané minuloročné celovečerné a krátkometrážne filmy. Vstup na podujatie je bezplatný, vstupné na projekcie filmov bude zľavnené.
"Týždeň slovenského filmu vznikol v roku 2015 ako bilančná prehliadka slovenskej kinematografie, vlani sa konal jeho 11. ročník. V dvanástom roku existencie túto prehliadku zasiahla konsolidácia a program sa z finančných dôvodov zredukoval len na jeden deň. S ohľadom na úspechy doma aj na medzinárodnej scéne by si slovenská kinematografia práve naopak zaslúžila adekvátny priestor na svoju prezentáciu,” uvádza SFÚ.
Vlani vzniklo 36 slovenských filmov
Odborný pracovník Audiovizuálneho informačného centra SFÚ Miro Ulman uviedol, že vlani vzniklo 36 slovenských filmov, ktoré zaznamenávajú úspechy aj na prestížnych zahraničných festivaloch. Za potešiteľný označil aj podiel debutových diel.
"Vlani ich vzniklo trinásť, navyše v hodnotení slovenských celovečerných filmov roku 2025 v online magazíne Filmsk.sk obsadili debuty prvé tri priečky v poradí Hore je nebo, v doline som ja Kataríny Gramatovej, Potopa Martina Gondu, Nepela Gregora Valentoviča a všetky mali priemerné hodnotenie nad 90 percent. Premiéru v kinodistribúcii malo v minulom roku 42 domácich titulov a videlo ich viac ako milión divákov. Tri z nich – Černák Jakuba Kronera, Duchoň Petra Bebjaka a Otec Terezy Nvotovej – dokonca figurujú v TOP 10, pričom Černák sa stal divácky najúspešnejším filmom roku," doplnil Ulman.
Priestor na odbornú kritickú reflexiu
Predošlé ročníky Týždňa slovenského filmu hodnotili stav slovenskej kinematografie prostredníctvom odborných panelov, projekcií filmov či diskusií s tvorcami. Tohtoročná konsolidovaná verzia ponúkne koncentrovaný priestor na odbornú kritickú reflexiu minuloročnej slovenskej kinematografie a diskusiu s publikom.
"Základná štruktúra podujatia sa oproti minulosti až tak nezmenila, len sa zredukovala. Pôvodné tri, v niektorých rokoch až štyri popoludnia venované zvlášť hranému, dokumentárnemu a animovanému filmu, a výnimočne aj filmovej vede a kritike, sa tento rok zmenili na jedno podujatie s programovými blokmi venovanými hranému, dokumentárnemu a animovanému filmu," uviedla Mária Ferenčuhová, dramaturgička a koordinátorka podujatia z oddelenia vedy a výskumu SFÚ.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/kino-lumiere-preslo-rekonstrukciou-fotografie/">Kino Lumière prešlo rekonštrukciou (fotografie)
Najväčšia zmena
Za najväčšiu zmenu označila koncepciu príspevkov. Reflexia minuloročnej tvorby už nebude bilančná, príspevky sú si rovnocenné a všetky budú koncipované tak, aby sa zamerali na pozoruhodné alebo mimoriadne kvalitné z vlaňajšej tvorby. Prispôsobuje sa tomu i rozsah prezentácií, dostatočný priestor by však mal byť venovaný diskusii.
Dopoludňajší program bude venovaný hranej tvorbe, popoludnie bude zamerané na dokumentárny a animovaný film. Záverečný blok ponúkne príspevky o bábkovom filme Dukla Gejzu Dezorza aj problematike postavenia detskej animovanej tvorby vo verejnoprávnej televízii. Záver Dňa slovenského filmu prinesie diskusiu o debutoch, zúčastnia sa na nej režisér filmu Potopa Martin Gonda a režisér filmu Nepela Gregor Valentovič.
"Rozhodnutie významne nasvietiť práve debutové filmy Nepela, Potopa a Hore je nebo, v doline som ja vyplynulo už z výročného hodnotenia filmových kritikov a kritičiek pre online magazín Filmsk.sk," ozrejmila Ferenčuhová.
"Tieto tri debutové filmy skórovali lepšie ako niektoré filmy zavedených tvorcov. Nominácie a ceny Slnko v sieti, a tiež udelenie Českého leva za réžiu filmu Hore je nebo, v doline som ja Kataríne Gramatovej túto výnimočnosť debutov potvrdili a utvrdili nás v rozhodnutí venovať pozornosť najmladšej generácii tvorcov a tvorkýň," doplnila.
Len výber z minuloročných titulov
Týždeň slovenského filmu v minulosti prinášal aj filmy prihlásené alebo nominované na národnú filmovú cenu Slnko v sieti. V tomto roku, v nadväznosti na Deň slovenského filmu, bude Kino Lumière premietať len výber z minuloročných titulov.
Dramaturgička Ferenčuhová skonštatovala, že výber nebol ľahký, usilovali sa filmy vyberať podľa toho, akým témam a filmom budú venované príspevky, a tiež podľa toho, čo ako organizátori považujú za najkvalitnejšie alebo formálne či obsahovo za najinšpiratívnejšie.
Premietnutých bude celkovo sedem celovečerných filmov, medzi nimi aj trojica úspešných debutov, a päť krátkometrážnych titulov. Diváci si budú môcť pozrieť napríklad filmy Hore je nebo, v doline som ja, Venuša v retrográde, Letopis, ale napríklad aj vojnový bábkový film Dukla.
Podujatie Deň slovenského filmu organizuje SFÚ. Bližšie informácie o podujatí sú dostupné na https://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-8722/informacia-19828 a https://www.facebook.com/tyzdenfilmu.
