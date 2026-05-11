 24hod.sk    Gala    Hudba

11. mája 2026

Video: Skupina Elán vydáva nový singel Večne milovaná



Hudbu zložil Ľubo Horňák, text napísal Juraj Soviar.



Skupina Elán vydáva nový singel s názvom Večne milovaná, ktorý prináša emotívnu výpoveď o láske, úcte a oddanosti medzi mužom a ženou. Hudbu zložil Ľubo Horňák, text napísal Juraj Soviar. Dvojica autorov pritom tvorí dlhodobo overený autorský tím. 24hod.sk informovala PR manažérka Eva Endlicher.

Novinka je postavená na výraznej melodike a romantickom posolstve o žene, ktorá si zaslúži úctu, blízkosť a ochranu. Text piesne zdôrazňuje hodnotu lásky, ktorá je prirodzenou súčasťou každodenného života, ale zároveň citom, ktorý treba chrániť a pestovať.

„Ako všetci vieme, láska je všetko, čo naozaj potrebujeme,“ hovorí k novinke líder skupiny Jožo Ráž.

„Nech je večne milovaná. Táto moja pieseň je o láske k ženám, matkám a dcéram. O láske opätovanej aj o tej, ktorá zatiaľ len vonia vo vzduchu a ešte nenašla svoju odpoveď. Je o láske, ktorá je každodennou súčasťou našich životov, či už ju práve máme, alebo ju stále hľadáme. A práve jej nedostatok dokáže veľmi bolieť. Láska je stále medzi nami a mňa nikdy neprestane baviť o nej spievať. Keď sa totiž pozriem okolo seba, vidím, že ju každý hľadá,“ uviedol autor hudby Ľubo Horňák.

Podľa autora textu Juraja Soviara je skladba venovaná ženám a sile skutočnej lásky. „Ak raz nájdete lásku svojho života, chráňte ju pred všetkým zlým a nadovšetko ju milujte. Presne o tom je text piesne Večne milovaná. Je o žene, ktorá si zaslúži úctu, ochranu a blízkosť. Text som písal tak, aby sa v ňom našli všetci, ktorí veria v zázraky ozajstnej lásky. A ak ešte neuverili, nech pomaly začnú. Ja osobne ten zázrak žijem, a preto som text piesne venoval mojej manželke,“ doplnil.

Skupina Elán zároveň predstavuje aj videoklip k singlu, ktorý vizuálne podčiarkuje emotívne posolstvo piesne.

Vstupenky na koncert ELÁN & Kamaráti (Bratislava) online tu https://www.ticketportal.sk/event/ELAN-Kamarati-Bratislava?ID_partner=60


