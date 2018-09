Trafigura: Vývoz ropy z Iránu klesne po nástupe sankcií viac

Ilustračné foto.Foto: TASR/AP Ilustračné foto.Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Singapur 24. septembra (TASR) - Vývoz ropy z Iránu bude po vstupe amerických sankcií do platnosti podstatne nižší, než sa pôvodne odhadovalo. Uviedol to v pondelok svetový obchodník s komoditami, spoločnosť Trafigura, podľa ktorého takýto vývoj povedie k ďalšiemu rastu cien suroviny.povedal na energetickej konferencii v Singapure Ben Luckock z oddelenia obchodu s ropou v Trafigure.Dôvodom je, že veľký počet ázijských odberateľov iránskej ropy sa pre nátlak USA rozhodol postupne obmedziť nákup suroviny z tejto krajiny. Číňania však podľa Luckocka budú od Iránu nakupovať pravdepodobne naďalej a aj ďalší tradiční odberatelia určitý objem budú stále odoberať, čo znamená, že napriek výraznému poklesu vývoz iránskej ropy na nulu, ako si to želajú USA, neklesne.povedal Luckock, čo podľa neho povedie k ešte výraznejšiemu rastu cien ropy. Očakáva, že cena ropy Brent by do Vianoc mohla vzrásť z terajších okolo 80 USD (68,03 eura) na 90 USD za barel a do začiatku budúceho roka na 100 USD/barel.Jeho odhady podporuje okrem očakávaného výraznejšieho poklesu vývozu ropy z Iránu aj prepad produkcie vo Venezuele, ktorá sa zmieta v hospodárskej kríze.dodal Luckock.