DVAJA MŔTVI: Kamión v Poľsku narazil do autobusu s deťmi

Varšava 24. septembra (TASR) - Dvaja ľudia zahynuli a niekoľko ďalších utrpelo v pondelok zranenia po čelnej zrážke autobusu vezúceho deti s kamiónom, ku ktorej došlo v obci Tyrowo na severe Poľska. Informovala o tom tlačová agentúra AP s odvolaním sa na poľské médiá.Policajná hovorkyňa Anna Balinská pre súkromnú televíznu stanicu TVN24 uviedla, že v čase nehody deti smerovali do školy. Prvotné zistenia naznačujú, že kamión vošiel do protismeru a čelne narazil do autobusu.Vodič autobusu a jeden z opatrovateľov detí zahynuli na mieste. Vodiča kamiónu previezli vrtuľníkom do nemocnice.Balinská dodala, že v autobuse sa viezlo sedem detí, tri z nich previezli do nemocnice na pozorovanie.