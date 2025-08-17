Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

17. augusta 2025

Tragédia na juhu Slovenska. Pri kúpaní prišli o život matka s dcérou, záchranári im už nedokázali pomôcť


V okrese Levice prišla v sobotu 16. augusta o život dospelá žena aj dieťa. Ako informoval hovorca Záchrannej zdravotnej služby SR



112215403_3555115917851938_6069063514960729577_o 676x507 17.8.2025 (SITA.sk) - V okrese Levice prišla v sobotu 16. augusta o život dospelá žena aj dieťa. Ako informoval hovorca Záchrannej zdravotnej služby SR Richard Bolješik, operačné stredisko záchranárov vyslalo v sobotu popoludní jednu ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci a leteckých záchranárov do Čaty v okrese Levice.


Aj napriek snahe záchranárov o resuscitáciu lekár konštatoval úmrtie u maloletej osoby. „Rovnako lekár už iba konštatoval úmrtie u 34-ročnej ženy," doplnil hovorca.

Podľa informácií televízie Joj sa nešťastie stalo počas kúpania, pričom obeťami sú matka a jej sedemročná dcéra, ktoré sa utopili. „Ďalšie dve deti, chlapček a dievčatko, ktoré sa s matkou a sestrou kúpali, sú v poriadku a neutrpeli žiadne zranenia," uviedla televízia.


Zdroj: SITA.sk - Tragédia na juhu Slovenska. Pri kúpaní prišli o život matka s dcérou, záchranári im už nedokázali pomôcť © SITA Všetky práva vyhradené.

