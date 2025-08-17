|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 17.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Milica
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
17. augusta 2025
V ŠKODE FELICIA sa viezlo 18 ĽUDÍ, šofér nemal vodičské oprávnenie
Polícia pripomína, že takáto jazda je hazardom so životmi a zdravím všetkých, ktorí v aute sedeli.
Zdieľať
Dokopy 18 ľudí sa viezlo v Škode Felicia, ktorú zastavili policajti z obvodného oddelenia Pavlovce nad Uhom. Košická krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
Za volantom auta s michalovskou poznávacou značkou sedel muž bez vodičského oprávnenia. Okrem neho bolo vo vozidle určenom pre päť ľudí ďalších 17 osôb. Polícia pripomína, že takáto jazda je hazardom so životmi a zdravím všetkých, ktorí v aute sedeli.
„S vodičom bola spísaná správa o výsledku objasňovania priestupku, ďalšia jazda mu bola zakázaná a všetci museli pokračovať ďalej po svojich,“ dodáva.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Fígeľ: Samit na Aljaške by mal presiahnuť mier na Ukrajine a viesť k novej európskej jednote
Fígeľ: Samit na Aljaške by mal presiahnuť mier na Ukrajine a viesť k novej európskej jednote
<< predchádzajúci článok
Tragédia na juhu Slovenska. Pri kúpaní prišli o život matka s dcérou, záchranári im už nedokázali pomôcť
Tragédia na juhu Slovenska. Pri kúpaní prišli o život matka s dcérou, záchranári im už nedokázali pomôcť