TRÁGEDIA PRI BRNE: Vážna dopravná nehoda tam ukončila dva životy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/KR PZ Nitra Foto: TASR/KR PZ Nitra

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 25. augusta (TASR) - Dvaja ľudia zahynuli a ďalšie dve osoby utrpeli zranenia pri zrážke troch osobných áut, ku ktorej došlo v sobotu ráno v Českej republike na diaľničnom ťahu na Kyjov, pri obci Sokolnice v okrese Brno-vidiek. Informuje o tom spravodajská stránka televízie Nova.Dopravná nehoda sa stala medzi 08.00 a 09.00 h.Polícia spolu s mestskými strážnikmi odklonila dopravu, povedala pre TN.cz policajná hovorkyňa Petra Hrůzová.K nehode došlo pravdepodobne tak, že žlté auto, zrejme peugeot, išlo príliš rýchle a dostalo na mokrej vozovke šmyk. Potom narazilo do zelenej fabie a letelo zhruba 50 metrov do poľa.Do jedného z áut následne narazila aj červená honda, ktorá dopadla z celej trojice najhoršie: dvaja pravdepodobne postarší ľudia, ktorí sedeli v prednej časti vozidla, na mieste zomreli. Ďalší dvaja cestujúci na zadných sedačkách utrpeli stredne až veľmi ťažké zranenia.Uzávierka diaľnice č. 380 pri obci Sokolnice bude trvať asi až do zhruba 15.15 h, uzatvára svoje informácie TV Nova.