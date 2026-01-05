|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 5.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Andrea
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. januára 2026
Tragédia v Dolnom Kubíne, pri dopravnej nehode zahynula 75-ročná žena, zrazilo ju nákladné vozidlo – FOTO
Pri dopravnej nehode na ceste I/70 v Dolnom Kubíne vyhasol v pondelok v ranných hodinách život 75-ročnej ženy. Chodkyňa utrpela zranenia nezlučiteľné so životom po zrážke s ...
Zdieľať
5.1.2026 (SITA.sk) - Pri dopravnej nehode na ceste I/70 v Dolnom Kubíne vyhasol v pondelok v ranných hodinách život 75-ročnej ženy. Chodkyňa utrpela zranenia nezlučiteľné so životom po zrážke s nákladným motorovým vozidlom značky Renault.
Ako informuje žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková, vodič smeroval po ceste od Dolného Kubína na obec Veličná, pričom pred kruhovým objazdom z doposiaľ presne nezistených príčin narazil do ženy, ktorá prechádzala cez vozovku mimo vyznačeného priechodu pre chodcov. „Sedemdesiatpäťročná žena utrpela zranenia, ktorým, žiaľ, na mieste podľahla,“ uviedla Šefčíková.
Vodič nákladného vozidla sa na mieste podrobil dychovej skúške aj orientačnému testu na prítomnosť omamných a psychotropných látok, oba s negatívnym výsledkom. „Ďalšie okolnosti ako aj presné príčiny tragickej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,“ dodala policajná hovorkyňa.
Zdroj: SITA.sk - Tragédia v Dolnom Kubíne, pri dopravnej nehode zahynula 75-ročná žena, zrazilo ju nákladné vozidlo – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Ako informuje žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková, vodič smeroval po ceste od Dolného Kubína na obec Veličná, pričom pred kruhovým objazdom z doposiaľ presne nezistených príčin narazil do ženy, ktorá prechádzala cez vozovku mimo vyznačeného priechodu pre chodcov. „Sedemdesiatpäťročná žena utrpela zranenia, ktorým, žiaľ, na mieste podľahla,“ uviedla Šefčíková.
Vodič nákladného vozidla sa na mieste podrobil dychovej skúške aj orientačnému testu na prítomnosť omamných a psychotropných látok, oba s negatívnym výsledkom. „Ďalšie okolnosti ako aj presné príčiny tragickej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,“ dodala policajná hovorkyňa.
Zdroj: SITA.sk - Tragédia v Dolnom Kubíne, pri dopravnej nehode zahynula 75-ročná žena, zrazilo ju nákladné vozidlo – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Ministerstvo vnútra zriadilo Inštitút samosprávy, má priniesť praktickú pomoc mestám a obciam
Ministerstvo vnútra zriadilo Inštitút samosprávy, má priniesť praktickú pomoc mestám a obciam
<< predchádzajúci článok
Veľký kus ľadu z kamiónu spôsobil pri meste Šaštín – Stráže zranenie spolujazdkyne v osobnom aute
Veľký kus ľadu z kamiónu spôsobil pri meste Šaštín – Stráže zranenie spolujazdkyne v osobnom aute