05. januára 2026

Veľký kus ľadu z kamiónu spôsobil pri meste Šaštín – Stráže zranenie spolujazdkyne v osobnom aute


Tagy: Dopravná nehoda Kamióny Ľad trnavská polícia

Polícia upozorňuje vodičov na povinnosť očistiť pred jazdou vozidlo od snehu a ľadu. V Trnavskom kraji zaevidovali policajti ráno dve nehody, pri ktorých poškodil ľad z nákladného auta osobné autá. Ľad ...



612115513_1320298330143740_2096430011754636772_n e1767612538738 676x400 5.1.2026 (SITA.sk) - Polícia upozorňuje vodičov na povinnosť očistiť pred jazdou vozidlo od snehu a ľadu. V Trnavskom kraji zaevidovali policajti ráno dve nehody, pri ktorých poškodil ľad z nákladného auta osobné autá.

Ľad spadol na čelné sklo


Krátko po 09:00 oznámil vodič auta Kia, že mu pri meste Šaštín-Stráže v okrese Senica spadol z neznámeho kamiónu na čelné sklo kus ľadu. Náraz bol taký silný, že sklo prerazil. Pri udalosti sa zranila žena, ktorá sedela na mieste spolujazdca. Podobná nehoda sa stala v pondelok v skorých ranných hodinách aj na trnavskom obchvate.

Kus ľadu odletel z nákladného auta, pričom dopadol na čelné sklo protiidúceho VW Sharan a skončil v jeho interiéri. V tomto prípade sa našťastie nikto nezranil a „odnieslo“ si to iba samotné auto, na ktorom vznikla škoda približne 1000 eur.

Útek z miesta dopravnej nehody


„Dôrazne upozorňujeme všetkých vodičov, že sú v zmysle zákona povinní odstrániť si pred jazdou z vozidla, ale aj z nákladu kusy ľadu a snehu, ktoré by sa počas jazdy mohli uvoľniť. V prípade, ak dôjde k poškodeniu auta v dôsledku uvoľneného ľadu, môžu policajti uložiť vinníkovi na mieste blokovú pokutu až do 50 eur. Ak dôjde k závažnejším následkom, pokuta sa môže vyšplhať až na 650 eur. Pri zranení osôb môže byť skutok kvalifikovaný ako neúmyselný trestný čin,“ upozorňuje trnavská krajská polícia.

Vodiči, ktorým z auta alebo návesu odletí ľad či sneh a v dôsledku toho dôjde k poškodeniu iného vozidla, sú povinní zastaviť a zostať na mieste nehody, prípadne škodovej udalosti až do príchodu polície. Ak si túto povinnosť nesplnia, ich konanie môže byť podľa polície brané ako útek z dopravnej nehody, za čo môže hroziť v správnom konaní sankcia vo výške až do 1000 eur, v závažnejšom prípade až do 1300 eur a zákaz činnosti až do 5 rokov.


Zdroj: SITA.sk - Veľký kus ľadu z kamiónu spôsobil pri meste Šaštín – Stráže zranenie spolujazdkyne v osobnom aute © SITA Všetky práva vyhradené.

nasledujúci článok >>
Tragédia v Dolnom Kubíne, pri dopravnej nehode zahynula 75-ročná žena, zrazilo ju nákladné vozidlo – FOTO
<< predchádzajúci článok
Opozičná kampaň podľa Suska šírila dezinformácie o trestnom kódexe a ovplyvnila vývoj drobnej kriminality

