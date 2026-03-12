|
Piatok 13.3.2026
Denník - Správy
|Prílohy
|Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
12. marca 2026
Tragédia v jednej z obcí v okrese Banská Štiavnica: Ročné dieťa sa utopilo v záhradnom jazierku
V jednej z obcí v okrese Banská Štiavnica došlo vo štvrtok popoludní k tragickej udalosti, pri ktorej sa utopilo ročné dieťa v záhradnom jazierku. Ako informovala banskobystrická krajská policajná ...
12.3.2026 (SITA.sk) - V jednej z obcí v okrese Banská Štiavnica došlo vo štvrtok popoludní k tragickej udalosti, pri ktorej sa utopilo ročné dieťa v záhradnom jazierku.
Ako informovala banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Nikola Žabková, na miesto boli privolaní záchranári, ktorým sa napriek snahe dieťa nepodarilo oživiť.
Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre usmrtenie a vyšetruje presné okolnosti tragédie. „Vzhľadom na mimoriadnu citlivosť prípadu k nemu nebudeme poskytovať podrobnejšie informácie,“ dodala Žabková.
