 24hod.sk    Z domova

12. marca 2026

Tragédia v jednej z obcí v okrese Banská Štiavnica: Ročné dieťa sa utopilo v záhradnom jazierku


V jednej z obcí v okrese Banská Štiavnica došlo vo štvrtok popoludní k tragickej udalosti, pri ktorej sa utopilo ročné dieťa v záhradnom jazierku. Ako informovala banskobystrická krajská policajná ...



zahradne jazierko 676x472 12.3.2026 (SITA.sk) - V jednej z obcí v okrese Banská Štiavnica došlo vo štvrtok popoludní k tragickej udalosti, pri ktorej sa utopilo ročné dieťa v záhradnom jazierku.


Ako informovala banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Nikola Žabková, na miesto boli privolaní záchranári, ktorým sa napriek snahe dieťa nepodarilo oživiť.

Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre usmrtenie a vyšetruje presné okolnosti tragédie. „Vzhľadom na mimoriadnu citlivosť prípadu k nemu nebudeme poskytovať podrobnejšie informácie,“ dodala Žabková.


Zdroj: SITA.sk - Tragédia v jednej z obcí v okrese Banská Štiavnica: Ročné dieťa sa utopilo v záhradnom jazierku © SITA Všetky práva vyhradené.

