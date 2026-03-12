|
Piatok 13.3.2026
12. marca 2026
Po výbuchu bankomatu v Demänovskej Doline zadržali tri podozrivé osoby – FOTO
Polícia zadržala tri podozrivé osoby po výbuchu bankomatu v obci Demänovská Dolina (okres Liptovský Mikuláš). Ako informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa
Zdieľať
12.3.2026 (SITA.sk) - Polícia zadržala tri podozrivé osoby po výbuchu bankomatu v obci Demänovská Dolina (okres Liptovský Mikuláš). Ako informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková, incident nahlásili na tiesňovej linke v skorých ranných hodinách, následne boli na miesto okamžite vyslané policajné hliadky.
Zdroj: SITA.sk - Po výbuchu bankomatu v Demänovskej Doline zadržali tri podozrivé osoby – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Podľa doterajších informácií páchatelia po výbuchu z miesta ušli na osobnom motorovom vozidle na neznáme miesto. Vďaka koordinácii operačného strediska Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline a spolupráci viacerých policajných zložiek sa ich však podarilo v krátkom čase zadržať.
„Vzhľadom na prebiehajúce prvotné procesné úkony nie je v tejto chvíli možné poskytnúť bližšie informácie. Tie budú zverejnené hneď, ako to procesná situácia dovolí,“ uviedla Šefčíková. Prípad si prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície KR PZ v Žiline.
