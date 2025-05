Tragédia v New Yorku: Mexická loď narazila do Brooklynského mosta, dvaja ľudia prišli o život – FOTO

18.5.2025 (SITA.sk) - Dvaja ľudia prišli o život a ďalších 17 utrpelo zranenia, keď do Brooklynského mosta v sobotu večer narazila výcviková loď mexického námorníctva. Informoval o tom v nedeľu starosta New Yorku Eric Adams.„Loď mexického námorníctva Cuauhtémoc ... narazila do Brooklynského mosta,“ napísal starosta na mikroblogovacej sieti X. Na palube podľa neho bolo 277 ľudí. Dvaja zraneniam podľahli a ďalší dvaja zranení sú stále v kritickom stave, dodal Eric Adams.