Kto vlastne zlyhal po atentáte na Fica? Dubéci ukazuje prstom na vládu

Politické autority zlyhali, tvrdí opozičný poslanec

Erik Tomáš: Atentát ukázal, že nikto nie je v bezpečí

18.5.2025 (SITA.sk) - Za spochybňovaním autenticity atentátu na predsedu Roberta Fica je zlyhanie štátnych orgánov. Skonštatoval to v diskusnej relácii Na telo televízie Markíza opozičný poslanec Martin Dubéci Progresívne Slovensko ). Za celý rok, ktorý uplynul od atentátu, sme podľa poslanca videli len stranícke zneužívanie tejto témy.„Zlyhávajú štátne autority, koaliční politici, minister vnútra, premiér, Slovenská informačná služba, ktorí svojimi krokmi za posledný rok kontinuálne vyvolávali otázniky," vyhlásil pozičný poslanec.Dubéci tiež povedal, že sa chcel zúčastniť na zasadnutí Bezpečnostnej rady SR , aby sa dozvedel o rizikách hroziacim ústavným činiteľom. Z tohto dôvodu napísal premiérovi Robertovi Ficovi list. „Ústavní činitelia nie sú s prídavným menom, sú koaliční aj poziční," uviedol Dubéci. Doplnil, že z úradu vlády mu však ani neodpísali.Podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša Hlas-SD ) sa po atentáte nemôže cítiť nikto bezpečne, či je vo vláde alebo v opozícii. „Chýbali centimetre, aby premiér bol zavraždený," povedal Tomáš s tým, že opozícia by najradšej chcela, aby sa o tom nehovorilo. Zdôraznil pritom, že útočník bol sympatizantom opozície. „On sa zúčastňoval na politických protestoch," pripomenul minister.Bezpečnostné riziká by sa podľa Tomáša nemali podceňovať. „Ale v prvom rade sa musíme poučiť z toho, čo sa stalo," dodal minister.