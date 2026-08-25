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 24hod.sk    Šport

25. augusta 2026

Federer sa teší na návrat do areálu US Open v New Yorku, fanúšikom sa predstaví v exhibícii


Tagy: US Open

Legendárny tenista Roger Federer sa priaznivcom v New Yorku predstaví po dlhých siedmich rokoch. V roku 2019 tam hral ešte ako profitenista na US Open. Niekdajší elitný švajčiarsky tenista Roger Federer ...



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britain_tennis_laver_cup_80460 913c4ebe0f1c494cbbb6e80b1eeffba5 scaled 676x452 25.8.2026 (SITA.sk) - Legendárny tenista Roger Federer sa priaznivcom v New Yorku predstaví po dlhých siedmich rokoch. V roku 2019 tam hral ešte ako profitenista na US Open.


Niekdajší elitný švajčiarsky tenista Roger Federer sa teší na slávnostný návrat do Arény Arthura Ashea v New Yorku, kde si zahrá prvýkrát od svojho posledného súťažného zápasu profikariéry na US Open v roku 2019.

Už v utorok večer sa počas promoakcie pred začiatkom tohtoročného US Open, ktorý sa začne v nedeľu, predstaví vo štvorhre spolu s bývalými rivalmi Andym Roddickom a Andrem Agassim, aj s ďalšou americkou tenisovou legendou Johnom McEnroom. Táto skupina hráčov dohromady získala na US Open dvanásť titulov v mužskej dvojhre.

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"Toto mi skutočne dáva príležitosť povedať ďakujem," povedal Federer pred exhibíciou a plánovaným uvedením do Siene slávy medzinárodného tenisu, ktoré sa uskutoční neskôr tento týždeň v Newporte.

Fanúšikovia v New Yorku sa doposiaľ nedočkali riadnej rozlúčky s 20-násobným grandslamovým šampiónom, aké si zaslúžil, aké mali napríklad Agassi, Serena Williamsová a ďalší šampióni.

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Keď Federer prehral vo štvrťfinále US Open 2019 s Bulharom Grigorom Dimitrovom, plánoval pokračovať v kariére. Hoci následne ešte súťažil, zranenia mu znemožnili zúčastniť sa na US Open v rokoch 2020 aj 2021, pričom posledný zápas profikariéry absolvoval na Laver Cupe v septembri 2022.

Po odchode z profitenisu hral už len niekoľko exhibičných zápasov a podľa jeho slov sa termín exhibície v New Yorku ideálne zhodoval s prípravou na uvedenie do Siene slávy. "Deti už rastú. Možno si aj oni trochu užijú, ak uvidia hrať svojho otca," uviedol Federer o svojich štyroch deťoch, dvoch dvojčatách vo veku 12 a 17 rokov.

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Federer očakáva, že zápas bude "úctivý" a nebude príliš intenzívny. "Nehráme na tri víťazné sety. Dúfam, že sa všetci zabavíme a fanúšikovia si užijú, že nás opäť uvidia hrať," doplnil.

Na otázky o prípadnom návrate do profesionálneho tenisu odpovedal deväťkrát "nie". "Je príliš veľa prekážok, som príliš zaneprázdnený. Som teraz len fanúšik, užívam si sledovanie tenisu," vysvetlil.


Zdroj: SITA.sk - Federer sa teší na návrat do areálu US Open v New Yorku, fanúšikom sa predstaví v exhibícii © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: US Open
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