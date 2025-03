TRAGÉDIA VO VEĽKOM ŠARIŠI: Medzi obeťami požiaru sú aj štyri deti

Pri nočnom požiari jednoduchých stavieb vo Veľkom Šariši v okrese Prešov zomrelo päť ľudí. Na sociálnej sieti o tom informoval Dobrovoľný hasičský zbor Župčany.



"Na mieste bola ošetrená maloletá pacientka s akútnou stresovou reakciou. Ďalších päť osôb bolo, žiaľ, nájdených bez známok života," uviedla hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová. K nahlásenému požiaru vyslal operátor tiesňovej linky 155 tri ambulancie záchrannej zdravotnej služby.



Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Prešove informovalo, že išlo o požiar viacerých unimobuniek, pričom na mieste zasahovalo 15 príslušníkov HaZZ so šiestimi kusmi hasičskej techniky. Pomáhali aj dobrovoľní hasiči.





Príčinu tragického požiaru unimobuniek vo Veľkom Šariši zisťujú experti



Príčina vzniku požiaru viacerých unimobuniek na Korpašskej ulici vo Veľkom Šariši v okrese Prešov je v štádiu zisťovania. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove na sociálnej sieti, na miesto bola vyslaná aj expertízna skupina na zisťovanie príčin vzniku požiaru z Požiarnotechnického a expertízneho ústavu ministerstva vnútra.



Požiar vypukol v stredu (19. 3.) po 22.20 h, hasičom sa ho podarilo zlikvidovať pred 3.00 h ráno. "Súčasne s hasením požiaru vyhľadávali osoby, ktoré sa mali v jednej z unimobuniek nachádzať. Po lokalizácii požiaru bolo v objekte nájdených päť osôb bez známok života," dodali hasiči.

Škoda spôsobená požiarom bola predbežne vyčíslená na 12.000 eur. Na mieste zasahovalo 15 príslušníkov HaZZ so šiestimi kusmi techniky a členovia dobrovoľných hasičských zborov z obcí Veľký Šariš, Župčany a Šarišské Michaľany.



Polícia začala v súvislosti s tragickým nočným požiarom trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Mesto vyhlásilo vo Veľkom Šariši v súvislosti s následkami požiaru mimoriadnu situáciu. Požiar ovplyvnil približne 30 ľudí. Medzi obeťami boli štyri deti.







Úrad rómskeho splnomocnenca vysiela na miesto požiaru vo Veľkom Šariši tím

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vysiela na miesto požiaru vo Veľkom Šariši tím z odboru regionálnej politiky a krízového manažmentu. Zamestnanci by mali zabezpečiť prípadnú pomoc obyvateľom obydlí, ktoré boli požiarom zasiahnuté, ale aj tým, ktorých v noci evakuovali do obecných priestorov. Uviedla to riaditeľka mediálneho odboru kancelárie splnomocnenca Miriam Žiaková. Do mesta v piatok (21. 3.) plánuje prísť aj vládny splnomocnenec Alexander Daško.



"Pozostalým po obetiach vyjadrujeme úprimnú sústrasť a občanom zasiahnutých požiarom poskytneme maximálnu možnú súčinnosť pri zabezpečovaní pomoci," dodala Žiaková.



Do Veľkého Šariša by mal v piatok prísť aj Daško. Plánuje sa stretnúť s vedením mesta. "Na stretnutí vedenia mesta, splnomocnenca a zástupcov odboru regionálnej politiky a krízového manažmentu Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity (ÚSVRK), ktorí boli na mieste tragédie už dnes, prerokujú formy pomoci, postupy a nástroje, ktoré bude možné využiť pri riešení vzniknutej situácie. Na stretnutí sa zúčastní aj zástupca Hasičského a záchranného zboru (HaZZ)," uviedla Žiaková. Ako dodala, na budúci týždeň je plánované stretnutie na úrovni HaZZ a ÚSVRK. Rokovať by mali o nástrojoch prevencie proti požiarom a materiálnych opatreniach na zásah voči nim.



Sústrasť vyjadril na sociálnej sieti aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Zároveň sa poďakoval záchranným zložkám.



Vo Veľkom Šariši vypukol v noci požiar viacerých unimobuniek v lokalite, kde žije marginalizovaná rómska komunita. Zomrelo pri ňom päť ľudí. Podľa primátora Viliama Kalla to bola jedna dospelá osoba a štyri deti. Samospráva už vyhlásila mimoriadnu situáciu. Požiar ovplyvnil asi 30 ľudí.



Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity na sociálnej sieti informuje aj o tom, že okrem požiaru vo Veľkom Šariši horelo v noci na štvrtok aj v Nižnom Tvarožci v okrese Bardejov. "Zhoreli tri obydlia, oheň si našťastie v tomto prípade nevyžiadal žiadne obete," uvádza. Aj v tomto prípade úrad poskytuje asistenciu.







Polícia začala trestné stíhanie v súvislosti s požiarom vo Veľkom Šariši

Polícia začala v súvislosti s tragickým nočným požiarom vo Veľkom Šariši trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Uviedla to prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.



"Na miesto boli vyslané všetky záchranné zložky, ako aj intervenčný tím, ktorý poskytuje potrebnú psychologickú pomoc. Z bezpečnostných dôvodov bolo evakuovaných 18 ľudí," dodala s tým, že polícia vykonáva všetky procesné úkony smerujúce k zisteniu presnej príčiny tragickej udalosti.



Vo Veľkom Šariši vyhlásili mimoriadnu situáciu

Mesto Veľký Šariš vyhlásilo v súvislosti s tragickým nočným požiarom mimoriadnu situáciu. Uviedol to primátor Viliam Kall. Pri požiari zomrelo päť ľudí. Medzi obeťami mali byť štyri deti.



K požiaru podľa neho došlo v stredu (19. 3.) v noci v lokalite, kde žije marginalizovaná rómska komunita. "Horelo asi osem príbytkov, ktoré sme mali identifikované. Zhoreli do tla," povedal.



Požiar ovplyvnil približne 30 ľudí. Kým niektorí išli k svojim rodinám, 11 dospelých a sedem detí umiestnili do komunitného centra, kde im zabezpečili nocľah a jedlo. O ďalších krokoch sa má rozhodnúť na štvrtkovom zasadnutí krízového štábu. "Bude potrebné riešiť pomoc ľuďom, ktorí prišli o strechu nad hlavou, oblečenie a vlastne o všetko. Cieľom je postarať sa o nich," dodal s tým, že riešiť budú musieť aj odstraňovanie škôd.



Záchranári potvrdili, že pri požiari bolo nájdených päť osôb bez známok života. Podľa primátora malo ísť o jednu dospelú osobu a štyri deti. "Boli to malé deti. Najstaršie malo štyri roky," povedal.