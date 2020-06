Tragédia vo Vrútkach: Deti sú po útoku vo vážnom stave, učiteľku museli opäť operovať

Ako ešte vo štvrtok informovala hovorkyňa Zdravotnej záchrannej služby Alena Krčová, do nemocnice záchranári previezli troch dospelých a dieťa. „Išlo o ženu s otvorenou ranou na hrudníku, dvoch mužov s poranením dolných končatín, dieťa malo poranený hrudník," povedala Krčová s tým, že druhé dieťa previezli do martinskej nemocnice hasiči. „Utrpelo poranenie krku. Všetci zranení boli počas prevozu do nemocnice pri vedomí a v stabilizovanom stave," uviedla hovorkyňa.