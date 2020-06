Video: MŔTVI PO STREĽBE VO VRÚTKACH. Neznámy muž útočil na základnej škole vo Vrútkach.

Po útoku nožom na pedagógov a žiakov základnej školy vo Vrútkach polícia na sídlisku pri škole doobeda zastrelila 22-ročného útočníka z Martina, ktorý do tejto školy v minulosti chodil.

Útočník zabil zástupcu riaditeľky školy, ktorý sa snažil zabrániť mu vo vstupe do školy. Zranil dve deti a dve dospelé osoby, všetci sú na ošetrení v martinskej nemocnici, informuje polícia.

V triede zranil deti

Podľa informácií Markízy sa dovnútra dostal útočník tak, že vykopol dvere. Zástupcu riaditeľky školy zabil po tom, ako sa mu snažil zabrániť, aby sa pohyboval po škole. Následne vošiel do triedy, kde ťažko zranil učiteľku a dve deti, potvrdil policajný prezident Milan Lučanský.

Potom sa dal na útek, pričom ho prenasledoval školník a privolaná policajná hliadka. Pokúšala sa ho spacifikovať, ale stále sa aktívne bránil nožom, preto policajti použili služobné zbrane. Zásahová jednotka ho zastrelila neďaleko jeho domu, viac než 400 metrov od školy.

Bývalý žiak školy

Policajný prezident Milan Lučanský povedal, že motív nie je známy, ale pravdepodobne súvisí s tým, že bol žiakom spomínanej školy. „Detaily ešte skúmame, ale pravdepodobne išlo o akciu jednotlivca, možno aj psychicky narušeného. Zisťujeme, či sa pripravoval, či mal nejaké plány doma, či si zadovážil nôž alebo zobral z domu. Keď sa otec dozvedel o čine syna, zrútil sa.“

Primátor Vrútok Branislav Zacharides povedal, že útočník nebol žiak, ktorý by bol akokoľvek problémový. „Pani riaditeľka zatiaľ nevedela spojiť tento incident s nejakou udalosťou z minulosti, či išlo o nejaký revanš,“ povedal.

Škola so škôlkou

V budove Spojenej školy na ulici M. R. Štefánika vo Vrútkach sídli aj materská škola a v roku 2015 sa tam presťahovalo aj Gymnázium Jozefa Cígera Hronského.

Na mieste je posttraumatický tím, minister vnútra Roman Mikulec a predseda parlamentu Boris Kollár.

ÚTOK VO VRÚTKACH: PREZIDENT LUČANSKÝ OPÍSAL, ČO SA STALO

gen. Milan Lučanský:

„Podľa prvotných informácií z miesta činu sa mal skutku dopustiť bývalý žiak školy. Do školy mal vniknúť tak, že rozbil sklenenú výplň, kde ho chceli zamestnanci školy zastaviť, načo však použil nôž, ktorý si so sebou doniesol. Smrteľne zranil zástupcu riaditeľa školy a zranil aj školníka. Následne na to vbehol do najbližšej triedy, kde podľa prvotných informácií zranil učiteľku a dve deti viacerými bodnými ranami. Potom sa pokúsil o útek, ktorému sa školník snažil zabrániť a prenasledoval ho. V tom čase už polícia prijala telefonát na tiesňovú linku a policajná hliadka, ktorá bola v blízkosti, prišla okamžite na miesto a vykonala služobný zákrok. Policajti začali páchateľa prenasledovať s cieľom zadržať ho, aktívne sa však bránil nožom. Po zásahu polície prišiel páchateľ o život.

Počas zákroku sa zranili aj policajti z odrazených guliek, treba brať do úvahy, že sú to veľmi špecifické situácie. Na toto sú policajti cvičení. Zranení policajti sú mimo ohrozenia života. Na mieste zasahovalo viacero policajných zložiek z krajského riaditeľstva a príslušníci NAKA. Na mieste je aj posttraumatický tím, ktorý podal psychologickú pomoc žiakom aj rodičom poškodených detí. Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zmiernili následky tohto tragického incidentu.“ Všetci zranení po útoku v škole vo Vrútkach sú mimo ohrozenia života, povedal minister Mikulec. Univerzitná nemocnica v Martine hospitalizovala celkovo 5 ľudí. Učiteľka je s vážnymi bodnými poraneniami hospitalizovaná na Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny, dvaja zasahujúci policajti sú s ľahšími poraneniami hospitalizovaní na traumatologickom oddelení. Bodné poranenia majú aj dve deti. „Dievčatko je prijaté na jednotku intenzívnej starostlivosti Kliniky detí a dorastu UNM a chlapec je s vážnymi zraneniami hospitalizovaný na Klinike detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny UNM,“ povedala hovorkyňa nemocnice. Útočník z Vrútok musel byť „vyšinutý alebo pod vplyvom drog“, povedal Boris Kollár po tom, čo videl video z policajného zásahu. Útočník bol pri útoku agresívny a na policajtov útočil. Podľa predsedu parlamentu treba celú udalosť dôkladne vyšetriť. 18:43 M. Krajčí: Zdravotný stav ľudí, ktorí po útoku vo vrútockej škole skončili v nemocnici, nie je kritický 18:34 Situácia vo Vrútkach sa upokojila, miesto opustili viaceré policajné hliadky a množstvo ľudí. Pri škole sú už zapálené prvé sviečky, informuje o tom TA3. 17:44 V škole nie sú inštalované kamery, záznam priamo z útoku teda neexistuje. Informoval tom primátor Vrútok na brífingu ministra zdravotníctva. 17:43 Na škole vyhlásili do odvolania riaditeľské voľno, informoval tom primátor Vrútok na brífingu ministra zdravotníctva. 17:35 Minister zdravotníctva poďakoval všetkým záchranným zložkám, ktoré vo Vrútkach zasahovali. 16:57 Kopányiová je presvedčená, že vyučovanie ako také by sa malo prerušiť. "Škola ale môže fungovať ako miesto pre vyjadrenie smútku a ľútosti nad obeťou a zranenými a tiež ako miesto pre vzájomné zdieľanie pocitov a prežívania z tejto tragickej udalosti v rámci blízkej sociálnej komunity,“ upozornila. 16:55 "Úloha psychológov po takomto zážitku spočíva v poskytnutí profesionálnej pomoci znížiť psychofyziologické napätie, ako aj pri ventilácii emócií, ktoré situáciu sprevádzajú,“ objasnila zástupkyňa riaditeľky Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) Alena Kopányiová. Forma tejto pomoci môže byť rôzna. "Niekto potrebuje informácie, niekto bezpečné miesto v náručí rodiča, niekto uistenie, že nebezpečenstvo pominulo a podobne,“ dodala. 16:41 Inšpekcia práce v tomto roku zaznamenala 15 smrteľných pracovných úrazov a 22 závažných pracovných úrazov s ťažkou ujmou na zdraví. Podobný pracovný úraz, aký sa stal vo štvrtok vo Vrútkach, však podľa Kerekeša vo svojej viac ako 50-ročnej histórii inšpekcia práce na Slovensku nevyšetrovala. 16:39 Podľa Kerekeša podobne vyšetrujú aj úraz zranenej učiteľky. "V prípade zraneného školníka, ktorý mal páchateľa prenasledovať v snahe zadržať ho, budú okolnosti zranenia predmetom ďalšieho preverovania. Bližšie okolnosti vzniku závažného pracovného úrazu s následkom smrti zatiaľ nie sú známe," povedal. 16:37 "Podľa informácií inšpektorov práce z Inšpektorátu práce v Žiline zástupca riaditeľa školy zahynul, keď sa snažil zabrániť útočníkovi v tom, aby napadol študentov, čo znamená, že utrpel smrteľný úraz v priamej súvislosti s výkonom svojej práce," uviedol Kerekeš. 16:35 Nešťastie, ku ktorému došlo na Spojenej škole na ulici M. R. Štefánika vo Vrútkach, vyšetruje Inšpektorát práce v Žiline ako smrteľný pracovný úraz. TASR o tom informoval hovorca Národného inšpektorátu práce (NIP) Ladislav Kerekeš. 16:25 Úprimnú sústrasť pozostalým vyjadrili a pomoc ponúkli aj predstavitelia mimovládnej organizácie IPčko. "Sme tu s našimi psychológmi pre kohokoľvek, komu je z toho ťažko, potrebuje sa vyrozprávať, zdieľať s niekým svoje pocity," vyjadrili sa na sociálnej sieti. 15:55 Hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Martin (UNM) Katarína Kapustová doplnila, že učiteľku s vážnymi bodnými poraneniami hospitalizovali na klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny. Dvaja zasahujúci príslušníci Policajného zboru sú s ľahšími poraneniami na traumatologickom oddelení. "V nemocnici sme zároveň hospitalizovali dve deti s bodnými poraneniami. Dievčatko je prijaté na jednotku intenzívnej starostlivosti kliniky detí a dorastu. Chlapec je s vážnymi zraneniami hospitalizovaný na klinike detskej anesteziológie a intenzívnej medicíny," ozrejmila pre TASR. 15:34 Minister vnútra dodal, že podľa toho čo videl, útočník ohrozoval oboch policajtov. „Zákrok bol naozaj opodstatnený a myslím, že bol vykonaný tak, ako povedal aj policajný prezident, v súlade s taktikou, na ktorú sú policajti pripravovaní,“ poznamenal.

