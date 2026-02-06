|
Piatok 6.2.2026
06. februára 2026
Tragédia vo Vysokých Tatrách, pád lavíny neprežili dvaja cudzinci
V piatok krátko po 11:00 došlo v oblasti Zlomiskovej doliny vo Vysokých Tatrách pod vrcholom Tupá k pádu lavíny, pri ktorom prišli o život dvaja muži. Informuje o tom na sociálnej sieti ...
6.2.2026 (SITA.sk) - V piatok krátko po 11:00 došlo v oblasti Zlomiskovej doliny vo Vysokých Tatrách pod vrcholom Tupá k pádu lavíny, pri ktorom prišli o život dvaja muži. Informuje o tom na sociálnej sieti prešovská krajská polícia s tým, že išlo o cudzincov.
"Polícia sa prípadom intenzívne zaoberá. Vzhľadom na situáciu, nie je možné poskytnúť bližšie informácie," uviedli policajti.
Zdroj: SITA.sk - Tragédia vo Vysokých Tatrách, pád lavíny neprežili dvaja cudzinci © SITA Všetky práva vyhradené.
"Polícia sa prípadom intenzívne zaoberá. Vzhľadom na situáciu, nie je možné poskytnúť bližšie informácie," uviedli policajti.
