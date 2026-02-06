Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 6.2.2026
 Meniny má Dorota
 24hod.sk    Z domova

06. februára 2026

Tragédia vo Vysokých Tatrách, pád lavíny neprežili dvaja cudzinci


Tagy: Pád lavíny prešovská krajská polícia

V piatok krátko po 11:00 došlo v oblasti Zlomiskovej doliny vo Vysokých Tatrách pod vrcholom Tupá k pádu lavíny, pri ktorom prišli o život dvaja muži. Informuje o tom na sociálnej sieti ...



gettyimages 498488779 676x451 6.2.2026 (SITA.sk) - V piatok krátko po 11:00 došlo v oblasti Zlomiskovej doliny vo Vysokých Tatrách pod vrcholom Tupá k pádu lavíny, pri ktorom prišli o život dvaja muži. Informuje o tom na sociálnej sieti prešovská krajská polícia s tým, že išlo o cudzincov.


"Polícia sa prípadom intenzívne zaoberá. Vzhľadom na situáciu, nie je možné poskytnúť bližšie informácie," uviedli policajti.

Zdroj: SITA.sk - Tragédia vo Vysokých Tatrách, pád lavíny neprežili dvaja cudzinci © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Pád lavíny prešovská krajská polícia
