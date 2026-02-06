|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 6.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dorota
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
06. februára 2026
Pellegrini a Pavel spolu otvorili olympijský dom, Slovensko a Česko ukázali výnimočné vzťahy – FOTO
Tagy: Český prezident Olympijské hry Prezident Slovenskej republiky Slovenský olympijský dom Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku) ZOH Zimné olympijské hry 2026
Prezident Peter Pellegrini otvoril s českým prezidentom Petrom Pavlom Český olympijský dom. Rovnako spoločne otvoria aj
Zdieľať
6.2.2026 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini otvoril s českým prezidentom Petrom Pavlom Český olympijský dom. Rovnako spoločne otvoria aj Slovenský olympijský dom.
Vzájomné otvorenie olympijských domov podľa Pellegriniho potvrdzuje nadštandardné vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi. Pellegrini do Milána pricestoval dnes. Zúčastní sa tu na otváracom ceremoniáli Zimných olympijských hier 2026, ktorý sa uskutoční dnes večer na štadióne San Siro a osobne podporí slovenských športovcov.
„Mám tú česť zúčastniť sa otváracieho ceremoniálu 25. zimných olympijských hier, otvoriť náš slovenský dom, ale už dnes sme spolu s českým prezidentom Petrom Pavlom otvorili Český olympijský dom. Veľmi sa teším, že pána prezidenta budeme zajtra môcť privítať u nás, v našom nádhernom slovenskom olympijskom dome, ktorý patrí asi k tým najkrajším v rámci celej zimnej olympiády v Taliansku," uviedol prezident SR.
Podotkol, že vzájomné otvorenie slovenského a českého domu je symbolom výnimočných vzťahov medzi Slovákmi a Čechmi. Podľa slov prezidenta chceli týmto gestom ukázať, že vzťahy medzi krajinami sú nadštandardné, a že ide asi o jediné dva národy, ktoré si navzájom otvárajú na olympiáde svoje olympijské domy.
Olympiáda podľa Pellegriniho nie je len o súťažení, ale aj o vzájomnej podpore medzi národmi. „Verím, že aj keď sa niekedy navzájom stretneme ako súperi v rôznych športových disciplínach, napriek tomu slovenskí fanúšikovia budú vždy držať palce a podporovať úspechy českých športovcov – pevne verím, že to bude platiť aj naopak,“ doplnil prezident a súčasne českým športovcom zaželal veľa úspechov.
Vyslovil tiež presvedčenie, že si návštevníci v českom olympijskom dome užijú radosti z víťazstiev. Pellegrini súčasne pozval českých fanúšikov na návštevu slovenského domu, ktorého otvorene sa uskutoční zajtra za prítomnosti českého prezidenta.
Pellegrini zároveň ocenil, že Slovensko má na olympiáde početnú výpravu. „Pevne verím, že naši športovci budú naozaj hrdo s dvojkrížom na hrudi reprezentovať Slovenskú republiku a ja sa už teraz teším nielen na samotný otvárací ceremoniál, ale aj na miesta, kde budem môcť priamo svojou účasťou podporiť našich skvelých športovcov," uzavrel prezident.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini a Pavel spolu otvorili olympijský dom, Slovensko a Česko ukázali výnimočné vzťahy – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Vzájomné otvorenie olympijských domov podľa Pellegriniho potvrdzuje nadštandardné vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi. Pellegrini do Milána pricestoval dnes. Zúčastní sa tu na otváracom ceremoniáli Zimných olympijských hier 2026, ktorý sa uskutoční dnes večer na štadióne San Siro a osobne podporí slovenských športovcov.
Výnimočné gesto na olympiáde
„Mám tú česť zúčastniť sa otváracieho ceremoniálu 25. zimných olympijských hier, otvoriť náš slovenský dom, ale už dnes sme spolu s českým prezidentom Petrom Pavlom otvorili Český olympijský dom. Veľmi sa teším, že pána prezidenta budeme zajtra môcť privítať u nás, v našom nádhernom slovenskom olympijskom dome, ktorý patrí asi k tým najkrajším v rámci celej zimnej olympiády v Taliansku," uviedol prezident SR.
Podotkol, že vzájomné otvorenie slovenského a českého domu je symbolom výnimočných vzťahov medzi Slovákmi a Čechmi. Podľa slov prezidenta chceli týmto gestom ukázať, že vzťahy medzi krajinami sú nadštandardné, a že ide asi o jediné dva národy, ktoré si navzájom otvárajú na olympiáde svoje olympijské domy.
Olympiáda ako priestor vzájomnej podpory
Olympiáda podľa Pellegriniho nie je len o súťažení, ale aj o vzájomnej podpore medzi národmi. „Verím, že aj keď sa niekedy navzájom stretneme ako súperi v rôznych športových disciplínach, napriek tomu slovenskí fanúšikovia budú vždy držať palce a podporovať úspechy českých športovcov – pevne verím, že to bude platiť aj naopak,“ doplnil prezident a súčasne českým športovcom zaželal veľa úspechov.
Vyslovil tiež presvedčenie, že si návštevníci v českom olympijskom dome užijú radosti z víťazstiev. Pellegrini súčasne pozval českých fanúšikov na návštevu slovenského domu, ktorého otvorene sa uskutoční zajtra za prítomnosti českého prezidenta.
Pellegrini zároveň ocenil, že Slovensko má na olympiáde početnú výpravu. „Pevne verím, že naši športovci budú naozaj hrdo s dvojkrížom na hrudi reprezentovať Slovenskú republiku a ja sa už teraz teším nielen na samotný otvárací ceremoniál, ale aj na miesta, kde budem môcť priamo svojou účasťou podporiť našich skvelých športovcov," uzavrel prezident.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini a Pavel spolu otvorili olympijský dom, Slovensko a Česko ukázali výnimočné vzťahy – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Český prezident Olympijské hry Prezident Slovenskej republiky Slovenský olympijský dom Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku) ZOH Zimné olympijské hry 2026
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Súdny proces v kauze Mýtnik sa blíži k záveru, rozsudok sa očakáva v polovici februára
Súdny proces v kauze Mýtnik sa blíži k záveru, rozsudok sa očakáva v polovici februára
<< predchádzajúci článok
Tragédia vo Vysokých Tatrách, pád lavíny neprežili dvaja cudzinci
Tragédia vo Vysokých Tatrách, pád lavíny neprežili dvaja cudzinci