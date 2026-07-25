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25. júla 2026

Košické Jazero má problém s kvalitou vody, kúpanie zatiaľ neodporúčajú


Tagy: kúpanie v jazere rozbor Sinice

Situácia sa bude naďalej monitorovať a priebežne sa bude informovať o výsledkoch ďalších kontrolných rozborov. Mestská časť Košice Nad jazerom upozorňuje, že v jazere v tejto mestskej časti sa ...



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jazero 676x451 25.7.2026 (SITA.sk) - Situácia sa bude naďalej monitorovať a priebežne sa bude informovať o výsledkoch ďalších kontrolných rozborov.


Mestská časť Košice Nad jazerom upozorňuje, že v jazere v tejto mestskej časti sa neodporúča kúpanie. MČ o tom informovala na sociálnej sieti. Ako ozrejmila, Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Košice na základe najnovších rozborov vody zistil prekročenie povoleného množstva cyanobaktérií, respektíve siníc.

„Prosíme vás, aby ste v záujme ochrany svojho zdravia do vody nevstupovali a rešpektovali odporúčania odborníkov,” uviedla mestská časť. Doplnila, že situáciu budú naďalej monitorovať a priebežne informovať o výsledkoch ďalších kontrolných rozborov.


Zdroj: SITA.sk - Košické Jazero má problém s kvalitou vody, kúpanie zatiaľ neodporúčajú © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: kúpanie v jazere rozbor Sinice
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