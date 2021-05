Tragédia z bratislavského výťahu má ďalšiu obeť, rozsiahlym zraneniam podľahla aj mladá mamička

Na vine mohli byť chybné spínače

Polícia na prípade intenzívne pracuje

14.5.2021 (Webnoviny.sk) - Mladá mamička, ktorú v nedeľu 9. mája zachránili po zaseknutí sa vo výťahu na Legionárskej ulici v Bratislave, svojim zraneniam podľahla. Informovala o tom TV Markíza „Mamička, ktorá prišla o svojho syna a sama zostala zakliesnená vo výťahu, podľahla v nemocnici vážnym zraneniam," uviedol portál tv.noviny, ktorý v stredu informoval, že stav 25-ročnej ženy sa zhoršil. Podľa informácií televízie mala žena mnohopočetné zranenia hlavy aj hrudníka.Tragédia sa odohrala v jednom z bratislavských obytných domov na Legionárskej ulici. „Výťah s mamičkou a jej trojtýždňovým bábätkom sa rozbehol aj napriek tomu, že dvere neboli zavreté. Dieťatko ťažkým zraneniam na mieste podľahlo, matka bojovala päť dní o život v nemocnici," informovala TV Markíza s tým, že doposiaľ nie je jasné, ako sa tragédia presne stala.„Súdny znalec hovorí, že príčin môže byť viacero. Všetky však majú spoločného menovateľa, a to spínače vo výťahových dverách. Pod tragédiu sa však podľa neho mohol podpísať samotný vek výťahu," dodáva televízia.V súvislosti s tragédiou začal vyšetrovateľ Policajného zboru trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Ako informovala v pondelok bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, vo výťahu bytového domu na Legionárskej ulici prišlo o život malé dieťa a ženu s ťažkými zraneniami previezli do nemocnice.„Bratislavská polícia na prípade intenzívne pracuje. Vzhľadom na citlivosť prípadu nie je možné poskytnúť bližšie informácie. Prihliadnuc na fakt, že zverejňovanie detailov pre komerčné účely z priebehu vyšetrovania by mohlo ovplyvniť, respektíve zmariť celý proces vyšetrovania," uviedla polícia.