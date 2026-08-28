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 24hod.sk    Šport

28. augusta 2026

Namiesto hodín s mobilom v ruke spev či hra na klavíri. Akadémia PSG zavádza prevratnú novinku


Tagy: akadémia Detox Mobilné telefóny Obmedzenie Regenerácia Spánok

Akcia futbalovej Akadémie PSG dostala príznačný názov: "Digitálny detox!" Akadémia jedného z najlepších futbalových klubov sveta Paríž Saint-Germain zavádza možno prevratnú novinku, týkajúcu sa ...



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gettyimages 1298413290 676x451 28.8.2026 (SITA.sk) - Akcia futbalovej Akadémie PSG dostala príznačný názov: "Digitálny detox!"


Akadémia jedného z najlepších futbalových klubov sveta Paríž Saint-Germain zavádza možno prevratnú novinku, týkajúcu sa používania moderných technológií svojim mladými hráčmi.

Úradujúci dvojnásobný šampión Ligy majstrov sa rozhodol obmedziť čas svojich detí strávený s mobilom v ruke na jednu hodinu denne.

Týka sa to približne 150 členov akadémie PSG vo veku 11 až 15 rokov. Akcia dostala príznačný názov: "Digitálny detox!"

Spev či klavír?


"Od nedele večera do piatka môžu mať deti k dispozícii mobilný telefón len jednu hodinu denne, konkrétne od 19.30 h do 20.30 h. Obmedzenie však platí aj počas víkendov, keď sú na programe výjazdy za súpermi. Cieľom je dosiahnuť lepší spánok, regeneráciu, ale aj sústredenie na zápasy a najmä trávenie spoločného času. Namiesto rolovania po sociálnych sieťach ponúkne PSG deťom iné aktivity ako napríklad hru na klavíri, spev v zbore a mnohé iné," napísal web iDnes.cz.

Škodlivé telefóny


Podľa riaditeľa školskej akadémie PSG Medhiho Rahouiho bude toto opatrenie výrazne prospešné, lebo z jeho skúseností vyplýva, že "mobilné telefóny sú pre mládež škodlivé a u športovcov odvádzajú pozornosť od ich komplexného rozvoja a vývoja osobnosti."


Zdroj: SITA.sk - Namiesto hodín s mobilom v ruke spev či hra na klavíri. Akadémia PSG zavádza prevratnú novinku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: akadémia Detox Mobilné telefóny Obmedzenie Regenerácia Spánok
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