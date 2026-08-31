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31. augusta 2026

Vladimír Čema: Herecký chlebíček ho nezabezpečí, tak velí jachte na oceáne – ROZHOVOR


Tagy: Divadlo Herec jachting Psychológia Rozhovory tréma Vyhorenie

Rozhovor moderátora Mateja „Mett“ Martinčeka v relácii Fish & Chips s hercom Vladimírom Čemom. Jeho tvár môžete poznať z rôznych slovenských filmov a seriálov, no jeho skutočný životný ...



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vladimir cema herec kaoitan rozhvoory video podcast studio sita 676x429 31.8.2026 (SITA.sk) - Rozhovor moderátora Mateja „Mett“ Martinčeka v relácii Fish & Chips s hercom Vladimírom Čemom.


Jeho tvár môžete poznať z rôznych slovenských filmov a seriálov, no jeho skutočný životný príbeh je oveľa pestrejší ako scenár z televíznej produkcie. Pôvodne vyštudoval psychológiu a prednášal budúcim psychológom, pričom popri tom hral v divadle a pred kamerou. Dnes prepája tri svety - je hercom, psychológom a kapitánom plachetníc.

V rozhovore Vlado Čema nám porozprával o tom, prečo sa podľa neho bez zamestnania v divadle nedá z herectva ľahko vyžiť, ako funguje obranný mechanizmus pred vyhorením a aká psychologická priepasť sa skrýva za neopätovaným komplimentom.

V rozhovore odzneli aj tieto zaujímavé myšlienky:

  • Tréma ako lakmusový papierik sebavedomia: Podľa Vlada je tréma spojená so strachom zo zlyhania a s nepripravenosťou. Pokiaľ je výkon dobre zautomatizovaný a človek verí svojim schopnostiam, tréma prirodzene zmizne.

  • Test komplimentom: Ako psychológ vysvetľuje rozdiel medzi zdravým a zdeptaným sebavedomím. Zatiaľ čo človek so zdravým sebavedomím na kompliment odpovie úprimným „ďakujem“, človek s nízkym sebavedomím začne okamžite pochybovať, či na ňom nie je niečo zle alebo či nejde o iróniu.

  • Život v postavách bez zbláznenia: Opisuje proces pohltenia postavou - pred natáčaním sa do nej vžíva natoľko, že začína tak myslieť aj konať. Naučil sa však striktne dodržiavať pravidlo legendárneho českého herca Honzu Třísku: nerobiť viacero projektov naraz, aby človek netrieštil svoju pozornosť.

  • Realita voľnej nohy v herectve: Verejnosť vidí iba pozlátko na obrazovke, no byť hercom bez trvalého angažmánu v divadle je mimoriadne ťažké. Mnohí talentovaní herci si podľa neho musia privyrábať prácou v kaviarňach či iných profesiách.

  • Recept na vyhorenie: Vlado si zámerne vytvoril tri pracovné línie (učí, hrá, kapitánuje na mori). Žiadnej z nich sa nevenuje nepretržite, čo mu bráni psychicky vyhorieť.

  • Prečo je kričanie znakom zlyhania: Na mori aj na pľaci považuje kričanie za spúšťač paniky. Ak šéf alebo kapitán kričí, znamená to väčšinou len to, že sám danú situáciu nezvláda.


„Trému mám len vtedy, keď sám sebou nie som si istý. Zatiaľ čo človek so zdravým sebavedomím na kompliment jednoducho odpovie ‚ďakujem‘, človek s nízkym sebavedomím začne hneď uvažovať, čo s ním nie je v poriadku.“



Podcast
Fish & Chips
si môžete vypočuť aj v obľúbených aplikáciách:





Zdroj: SITA.sk - Vladimír Čema: Herecký chlebíček ho nezabezpečí, tak velí jachte na oceáne – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Divadlo Herec jachting Psychológia Rozhovory tréma Vyhorenie
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