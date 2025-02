Tragická dopravná nehoda v okrese Gelnica. O život prišla len 19-ročná vodička – FOTO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

24.2.2025 (SITA.sk) - Nedeľňajšiu nehodu medzi Jaklovcami a Veľkým Folkmárom (okres Gelnica) neprežila 19-ročná vodička. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach , k nehode v nedeľu 23. februára pred 16:45 popoludní smerovali všetky záchranné zložky."19-ročná vodička vozidla Suzuki pravdepodobne neprispôsobila rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a stavu vozovky. V mierne pravotočivej zákrute prešla do protismeru, zišla z cesty, vozidlo sa prevrátilo na bok a následne strechou narazilo do stromu, kde ostalo visieť," informovala polícia. Mladá žena ostala zakliesnená v aute. Vyslobodili ju odtiaľ hasiči , no utrpela zranenia nezlučiteľné so životom."Na mieste bol prítomný aj znalec z odboru cestnej dopravy. Po zdokumentovaní nehody bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia," uviedli ďalej policajti. Dodali, že okolnosti nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.