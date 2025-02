Pápežova desiata noc v nemocnici prebehla v poriadku

Pápež František, ktorý leží v nemocnici v kritickom stave pre obojstranný zápal pľúc, mal dobrú noc a odpočíva, informoval v pondelok Vatikán.





Osemdesiatosemročný pápež je hospitalizovaný už 11. deň. Do rímskej nemocnice Gemelli ho prijali 14. februára so zápalom priedušiek. Neskôr sa vyvinul do obojstranného zápalu pľúc, čo vzhľadom na Františkov vek a jeho doterajšiu anamnézu vyvolalo obavy. Katolíci na celom svete sa modlia za jeho uzdravenie."Noc prebehla dobre, pápež spal a odpočíva," uvádza sa v najnovšom vyhlásení Vatikánu, ktorý informuje pravidelne o jeho stave počas hospitalizácie. Aj napriek zdravotným ťažkostiam je sebestačný a nedostáva umelú ani tekutú výživu.Svätá Stolica v sobotu prvýkrát uviedla, že stav hlavy katolíckej cirkvi je naďalej kritický. Po astmatickej kríze potreboval vysoký prísun kyslíka. Krvné testy v nedeľu tiež zistili "počiatočné mierne zlyhanie obličiek", na rozdiel od predošlého dňa však pápež nemal respiračné záchvaty.Františkovi v mladosti odoperovali časť pravého pľúcneho laloku pre zápal pohrudnice, ktorý ho takmer stál život. V minulosti sa už niekoľkokrát liečil na respiračné ochorenia. Za posledné roky takisto podstúpil operáciu prietrže a hrubého čreva. Františkova súčasná hospitalizácia je doteraz najdlhšia, odkedy sa v roku 2013 ujal funkcie.