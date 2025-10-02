Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

02. októbra 2025

Tragická nehoda na diaľnici D4 si vyžiadala jeden život, vodič narazil do zaparkovaného kamióna


Štvrtková tragická nehoda na diaľnici D4 si vyžiadala jeden život. Ako informuje bratislavský policajný hovorca Michal ...



558208119_1113377000989732_7062714155706359814_n e1759390773290 676x463 2.10.2025 (SITA.sk) - Štvrtková tragická nehoda na diaľnici D4 si vyžiadala jeden život.


Ako informuje bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, krátko pred 03.30 prijali informáciu o dopravnej nehode osobného vozidla a kamióna.

Policajti na mieste zistili, že do kamióna zaparkovaného na čerpacej stanici vo vysokej rýchlosti narazil vodič Mazdy. V dôsledku zrážky utrpel vodič osobného auta zranenia, ktorým na mieste podľahol, 37-ročný spolujazdec bol prevezený do nemocnice.

Zdroj: SITA.sk - Tragická nehoda na diaľnici D4 si vyžiadala jeden život, vodič narazil do zaparkovaného kamióna © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bratislavská polícia bratislavský policajný hovorca Diaľnica D4 Tragická dopravná nehoda
