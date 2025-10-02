|
Štvrtok 2.10.2025
Archív správ
02. októbra 2025
Tragická nehoda na diaľnici D4 si vyžiadala jeden život, vodič narazil do zaparkovaného kamióna
Štvrtková tragická nehoda na diaľnici D4 si vyžiadala jeden život. Ako informuje bratislavský policajný hovorca Michal ...
Zdieľať
2.10.2025 (SITA.sk) - Štvrtková tragická nehoda na diaľnici D4 si vyžiadala jeden život.
Ako informuje bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, krátko pred 03.30 prijali informáciu o dopravnej nehode osobného vozidla a kamióna.
Policajti na mieste zistili, že do kamióna zaparkovaného na čerpacej stanici vo vysokej rýchlosti narazil vodič Mazdy. V dôsledku zrážky utrpel vodič osobného auta zranenia, ktorým na mieste podľahol, 37-ročný spolujazdec bol prevezený do nemocnice.
Zdroj: SITA.sk
Ako informuje bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, krátko pred 03.30 prijali informáciu o dopravnej nehode osobného vozidla a kamióna.
Policajti na mieste zistili, že do kamióna zaparkovaného na čerpacej stanici vo vysokej rýchlosti narazil vodič Mazdy. V dôsledku zrážky utrpel vodič osobného auta zranenia, ktorým na mieste podľahol, 37-ročný spolujazdec bol prevezený do nemocnice.
Zdroj: SITA.sk - Tragická nehoda na diaľnici D4 si vyžiadala jeden život, vodič narazil do zaparkovaného kamióna © SITA Všetky práva vyhradené.
