 24hod.sk    Tlačové správy

Tatra banka rozširuje zdravotné benefity My Doctor: Predispozičné DNA testy bezplatne pre aktívnych klientov



Tatra banka ako jediná banka na Slovensku poskytuje držiteľom kreditných kariet jedinečnú zdravotnú službu



Zdieľať
new project 676x444 2.10.2025 (SITA.sk) - Tatra banka ako jediná banka na Slovensku poskytuje držiteľom kreditných kariet jedinečnú zdravotnú službu My Doctor. Vďaka nej majú klienti k dispozícii slovenských aj zahraničných špecialistov na konzultáciu svojej diagnózy alebo prednostný termín na MRI vyšetrenie. Od septembra pribudnú pre držiteľov Visa zlatá a Visa Platinum aj predispozičné DNA testy od spoločnosti DNA ERA.

Od zdravia cez výživu až po športové predispozície


Nový benefit je určený pre všetkých, ktorí sa aktívne starajú o svoje zdravie, zaujímajú sa o prevenciu a hľadajú vedecky podložené informácie o svojom tele. Predispozičné DNA testy pomáhajú odhaliť predispozície z viacerých oblastí od vzhľadu, výživy, metabolizmu, zdravia až po šport, pričom môžu poskytnúť vhodné tipy pre optimalizáciu životného štýlu a pomôcť zamerať sa na cielenú prevenciu. Sú vhodné pre:

  • zdravotne uvedomelých jednotlivcov, ktorí sledujú trendy v oblasti wellness, výživy a prevencie;

  • športovcov a fitness nadšencov, ktorí chcú poznať genetické faktory ovplyvňujúce výkon a regeneráciu;

  • rodiny plánujúce deti, ktoré sa chcú informovať o možných geneticky prenosných ochoreniach pred počatím;

  • jednotlivcov s rodinnou anamnézou ochorení, ktorí hľadajú možnosti prevencie a kontroly svojho zdravia.


Cieľom DNA testov je edukácia, inšpirácia a motivácia k sebapoznaniu, čo môže viesť k zlepšeniu životného štýlu, zdravia a prevencii.

Ako benefit získať?


Stačí byť držiteľom jednej z prémiových kreditných kariet Tatra banky (Visa zlatá, Visa Platinum), aktívne ju používať a dosiahnuť transakcie v celkovej výške 20 000 EUR, pričom sa počítajú platby hlavnými aj dodatkovými kartami. Po splnení uvedenej výšky sa klientovi sprístupní možnosť objednať DNA test v mobilnej aplikácii. Klienti môžu využiť tento benefit raz za 365 dní.

My Doctor pre zdravie našich klientov


Predispozičné DNA testy dopĺňajú už existujúce zdravotné benefity programu My Doctor, ktorý je dostupný pre držiteľov kreditných kariet Tatra banky. Medzi výhody patrí:

  • Lekár na telefóne – 24/7 dostupná služba s možnosťou až 3 konzultácií mesačne zadarmo, prístupná pre všetkých držiteľov prémiových kariet Visa zlatá a Visa Platinum;

  • Druhý lekársky názor – personalizovaná lekárska správa od svetovo uznávaných špecialistov, ktorí dôkladne posúdia lekárske záznamy;

  • Prednostné MRI vyšetrenie – prednostné objednanie na magnetickú rezonanciu v jednom z diagnostických centier po celom Slovensku do 14 pracovných dní.


Viac informácií o službe My Doctor nájdete na webovej stránke.

