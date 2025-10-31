Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 31.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Aurélia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

31. októbra 2025

Tragická nehoda pri obci Stráňavy, 60-ročná vodička zrážku s kamiónom neprežila – FOTO


Tagy: hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Tragická dopravná nehoda Zrážka auta s kamiónom

Zrážka osobného auta s kamiónom v katastrálnom území obce Stráňavy (okres Žilina) sa stala osudnou pre 60-ročnú ženu. O nehode, ktorá sa stala 30. októbra podvečer na ceste I/18 informovala hovorkyňa



Zdieľať
572397371_1126869559615966_6911849882721301936_n 676x380 31.10.2025 (SITA.sk) - Zrážka osobného auta s kamiónom v katastrálnom území obce Stráňavy (okres Žilina) sa stala osudnou pre 60-ročnú ženu. O nehode, ktorá sa stala 30. októbra podvečer na ceste I/18 informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Zuzana Šefčíková.


Ako uviedla, vodička smerovala na osobnom aute značky Audi z obce Stráňavy ku križovatke s cestou I/18. Z dosiaľ presne nezistených príčin vošla do jazdnej dráhy jazdnej súprave prichádzajúcej v smere od mesta Žilina. „60-ročná žena pri prevoze do nemocnice, žiaľ, svojím zraneniam podľahla. Spolujazdkyňa utrpela zranenia, ktoré si vyžiadali jej prevoz do nemocnice,“ uviedla Šefčíková.

Polícia podrobila 56-ročného vodiča kamióna dychovej skúške na alkohol ako aj skúške na požitie psychotropných a omamných látok. Obe mali negatívny výsledok. „Cesta bola z dôvodu dokumentovania nehody na nevyhnutne potrebný čas úplne uzavretá. Ďalšie okolnosti, ako aj presné príčiny tragickej dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ uzavrela Šefčíková.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Tragická nehoda pri obci Stráňavy, 60-ročná vodička zrážku s kamiónom neprežila – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Tragická dopravná nehoda Zrážka auta s kamiónom
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Americké akciové trhy klesli
<< predchádzajúci článok
Ozbrojené sily a horskí záchranári zintenzívnia spoluprácu, po novom sa pridávajú aj vzdušné sily – FOTO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 