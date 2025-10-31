Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 31.10.2025
31. októbra 2025

Ozbrojené sily a horskí záchranári zintenzívnia spoluprácu, po novom sa pridávajú aj vzdušné sily – FOTO


Ozbrojené sily (OS) SR a Horská záchranná služba (HZS) zintenzívnia spoluprácu. Spolupracovať s HZS budú Sily pre ...



572891546_1229540102319563_925868751814561394_n 676x384 31.10.2025 (SITA.sk) - Ozbrojené sily (OS) SR a Horská záchranná služba (HZS) zintenzívnia spoluprácu. Spolupracovať s HZS budú Sily pre špeciálne operácie a po novom aj Vzdušné sily OS SR. Svoje kapacity spojili do jednej integrovanej dohody o spolupráci. Tento krok podľa slov OS SR znamená výrazný posun v efektivite zásahov v horách – od spoločného výcviku až po možné nasadenie vo vzduchu.


Dohoda prináša výcvik lanových techník, rýchlejší presun materiálu a evakuáciu osôb z ťažko dostupných oblastí, zdieľanie postupov a informácií pre bezpečný pohyb v horách a tiež využitie leteckej techniky a bezpilotných prostriedkov pri pátraní a evakuácii. „Spojenie horských operácií so vzdušnými silami a dronmi posúva výcvik aj zásahy na nový level," povedal veliteľ Síl pre špeciálne operácie generálmajor Jaroslav Krám.

Veliteľ vzdušných síl brigádny generál Adolf Daubner vyzdvihol možnosť výcviku posádok vojenských vrtuľníkov vo vysokohorskom prostredí. Riaditeľ HZS Martin Matúšek uviedol, že dohoda znamená profesionálny letecký výcvik záchranárov či efektívnejší presun materiálu do ťažko dostupného terénu. Spoločným cieľom všetkých zložiek je tak zvýšiť úroveň bezpečnosti, profesionality a schopnosti rýchlo pomôcť ľuďom v núdzi.

Zdroj: SITA.sk - Ozbrojené sily a horskí záchranári zintenzívnia spoluprácu, po novom sa pridávajú aj vzdušné sily – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

