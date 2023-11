Tragická nehoda v Nitrianskom okrese. O život prišla 18-ročná spolujazdkyňa (foto)

28.11.2023 (SITA.sk) - Pri dopravnej nehode dnes v ranných hodinách zahynula mladá spolujazdkyňa na ceste I/65 v katastri obce Jelenec v Nitrianskom okrese. Ako informuje na sociálnej sieti nitrianska krajská polícia, 18-ročná vodička vozidla Volkswagen Golf pravdepodobne dostala s vozidlom šmyk, narazila do vozidla Seat Alhambra a následne do stromu.Pri dopravnej nehode 18-ročná spolujazdkyňa z VW Golf utrpela zranenia nezlučiteľné so životom a ďalšie dve sa zranili.„Policajti vodičov podrobili dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom," dodala polícia s tým, že okolnosti, miera zavinenia a presná príčina sú predmetom vyšetrovania nitrianskej dopravnej polície.