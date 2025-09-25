|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 25.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vladislav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. septembra 2025
Tragická nehoda v okrese Gelnica. Vodič zachytil autom chodca, ťahal ho zakliesneného do obce – FOTO
Tagy: Tragická dopravná nehoda
Dopravná nehoda, ktorá sa stala v stredu krátko pred polnocou na ceste II/546 medzi obcami Švedlár a Mníšek nad Hnilcom v okrese Gelnica, si vyžiadala jednu obeť. Ako informovala polícia na sociálnej ...
Zdieľať
25.9.2025 (SITA.sk) - Dopravná nehoda, ktorá sa stala v stredu krátko pred polnocou na ceste II/546 medzi obcami Švedlár a Mníšek nad Hnilcom v okrese Gelnica, si vyžiadala jednu obeť.
Ako informovala polícia na sociálnej sieti, podľa doterajších zistení 39-ročný vodič auta z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru, kde sa v tom čase nachádzal chodec. Vodič ho zachytil a ťahal zakliesneného až do obce Mníšek nad Hnilcom, kde telo spadlo na spevnenú plochu.
Vodič podľa polície okamžite zavolal záchranárov a snažil sa muža oživovať, no neúspešne. Chodec utrpel zranenia nezlučiteľné so životom a na mieste im podľahol. „Dychová skúška u vodiča bola negatívna, no orientačný test na drogy bol pozitívny," uviedli policajti, ktorí mu na mieste zadržali vodičský preukaz.
To, prečo sa chodec nachádzal uprostred vozovky a vošiel do protismeru, je predmetom ďalšieho vyšetrovania. Ivanová doplnila, že na zistenie prítomnosti alkoholu, prípadne iných návykových látok, bola u nebohého chodca nariadená pitva.
Zdroj: SITA.sk - Tragická nehoda v okrese Gelnica. Vodič zachytil autom chodca, ťahal ho zakliesneného do obce – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Ako informovala polícia na sociálnej sieti, podľa doterajších zistení 39-ročný vodič auta z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru, kde sa v tom čase nachádzal chodec. Vodič ho zachytil a ťahal zakliesneného až do obce Mníšek nad Hnilcom, kde telo spadlo na spevnenú plochu.
Vodič podľa polície okamžite zavolal záchranárov a snažil sa muža oživovať, no neúspešne. Chodec utrpel zranenia nezlučiteľné so životom a na mieste im podľahol. „Dychová skúška u vodiča bola negatívna, no orientačný test na drogy bol pozitívny," uviedli policajti, ktorí mu na mieste zadržali vodičský preukaz.
To, prečo sa chodec nachádzal uprostred vozovky a vošiel do protismeru, je predmetom ďalšieho vyšetrovania. Ivanová doplnila, že na zistenie prítomnosti alkoholu, prípadne iných návykových látok, bola u nebohého chodca nariadená pitva.
Zdroj: SITA.sk - Tragická nehoda v okrese Gelnica. Vodič zachytil autom chodca, ťahal ho zakliesneného do obce – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Tragická dopravná nehoda
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
V západných Čechách sa dvakrát zatriasla zem, obyvatelia to pocítili
V západných Čechách sa dvakrát zatriasla zem, obyvatelia to pocítili
<< predchádzajúci článok
Konsolidácia namierená proti občanom koalícii ublíži. Fico však podľa politológa vie, ako svojich voličov obalamutiť
Konsolidácia namierená proti občanom koalícii ublíži. Fico však podľa politológa vie, ako svojich voličov obalamutiť