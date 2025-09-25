Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 25.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vladislav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

25. septembra 2025

Tragická nehoda v okrese Gelnica. Vodič zachytil autom chodca, ťahal ho zakliesneného do obce – FOTO


Tagy: Tragická dopravná nehoda

Dopravná nehoda, ktorá sa stala v stredu krátko pred polnocou na ceste II/546 medzi obcami Švedlár a Mníšek nad Hnilcom v okrese Gelnica, si vyžiadala jednu obeť. Ako informovala polícia na sociálnej ...



Zdieľať
555351504_1265779385592140_4753856201210946412_n e1758807570235 676x510 25.9.2025 (SITA.sk) - Dopravná nehoda, ktorá sa stala v stredu krátko pred polnocou na ceste II/546 medzi obcami Švedlár a Mníšek nad Hnilcom v okrese Gelnica, si vyžiadala jednu obeť.


Ako informovala polícia na sociálnej sieti, podľa doterajších zistení 39-ročný vodič auta z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru, kde sa v tom čase nachádzal chodec. Vodič ho zachytil a ťahal zakliesneného až do obce Mníšek nad Hnilcom, kde telo spadlo na spevnenú plochu.

Vodič podľa polície okamžite zavolal záchranárov a snažil sa muža oživovať, no neúspešne. Chodec utrpel zranenia nezlučiteľné so životom a na mieste im podľahol. „Dychová skúška u vodiča bola negatívna, no orientačný test na drogy bol pozitívny," uviedli policajti, ktorí mu na mieste zadržali vodičský preukaz.

To, prečo sa chodec nachádzal uprostred vozovky a vošiel do protismeru, je predmetom ďalšieho vyšetrovania. Ivanová doplnila, že na zistenie prítomnosti alkoholu, prípadne iných návykových látok, bola u nebohého chodca nariadená pitva.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Tragická nehoda v okrese Gelnica. Vodič zachytil autom chodca, ťahal ho zakliesneného do obce – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Tragická dopravná nehoda
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
V západných Čechách sa dvakrát zatriasla zem, obyvatelia to pocítili
<< predchádzajúci článok
Konsolidácia namierená proti občanom koalícii ublíži. Fico však podľa politológa vie, ako svojich voličov obalamutiť

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 