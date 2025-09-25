Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

25. septembra 2025

V západných Čechách sa dvakrát zatriasla zem, obyvatelia to pocítili


Tagy: Česko Zemetrasenie

Región českého mesta Cheb vo štvrtok ráno zasiahli otrasy zeme, ktoré pocítili miestni obyvatelia. Geofyzikálny ústav Akadémie vied Českej republiky (AV ČR) uviedol, že



gettyimages 846846240 676x365 25.9.2025 (SITA.sk) - Región českého mesta Cheb vo štvrtok ráno zasiahli otrasy zeme, ktoré pocítili miestni obyvatelia. Geofyzikálny ústav Akadémie vied Českej republiky (AV ČR) uviedol, že zemetrasenie udrelo v blízkosti obce Nový Kostel. Epicentrum sa nachádzalo zhruba desať kilometrov pod zemským povrchom. Informuje o tom web TN.cz.


Otrasy prišli v dvoch vlnách krátko po sebe. „Silnejší otras nastal o 4:16 nášho času a mal silu 2,8 magnitúdy. O 4:17 nasledoval slabší otras s magnitúdou 2,3," napísal na Facebooku ústav.

Aj keď bolo zemetrasenie slabé, aj tak bolo citeľné. „Ak ste otrasy cítili, prosíme o vyplnenie makroseizmického dotazníka na stránkach Geofyzikálneho ústavu AV ČR. Pomáha to odborníkom pri vyhodnotení, " dodal ústav.

Západné Čechy, kde sa triasla zem, patria k najviac seizmicky aktívnym regiónom v Česku. Ďalšie aktívne regióny sa nachádzajú na severovýchode Čiech a v Sliezsku.


Zdroj: SITA.sk - V západných Čechách sa dvakrát zatriasla zem, obyvatelia to pocítili © SITA Všetky práva vyhradené.

nasledujúci článok >>
Nelegálna výrobňa cigariet v obci Zbrojníky skončila, colníci odhalili dve kompletné linky
<< predchádzajúci článok
Tragická nehoda v okrese Gelnica. Vodič zachytil autom chodca, ťahal ho zakliesneného do obce – FOTO

