|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 25.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vladislav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. septembra 2025
V západných Čechách sa dvakrát zatriasla zem, obyvatelia to pocítili
Tagy: Česko Zemetrasenie
Región českého mesta Cheb vo štvrtok ráno zasiahli otrasy zeme, ktoré pocítili miestni obyvatelia. Geofyzikálny ústav Akadémie vied Českej republiky (AV ČR) uviedol, že
Zdieľať
25.9.2025 (SITA.sk) - Región českého mesta Cheb vo štvrtok ráno zasiahli otrasy zeme, ktoré pocítili miestni obyvatelia. Geofyzikálny ústav Akadémie vied Českej republiky (AV ČR) uviedol, že zemetrasenie udrelo v blízkosti obce Nový Kostel. Epicentrum sa nachádzalo zhruba desať kilometrov pod zemským povrchom. Informuje o tom web TN.cz.
Otrasy prišli v dvoch vlnách krátko po sebe. „Silnejší otras nastal o 4:16 nášho času a mal silu 2,8 magnitúdy. O 4:17 nasledoval slabší otras s magnitúdou 2,3," napísal na Facebooku ústav.
Aj keď bolo zemetrasenie slabé, aj tak bolo citeľné. „Ak ste otrasy cítili, prosíme o vyplnenie makroseizmického dotazníka na stránkach Geofyzikálneho ústavu AV ČR. Pomáha to odborníkom pri vyhodnotení, " dodal ústav.
Západné Čechy, kde sa triasla zem, patria k najviac seizmicky aktívnym regiónom v Česku. Ďalšie aktívne regióny sa nachádzajú na severovýchode Čiech a v Sliezsku.
Zdroj: SITA.sk - V západných Čechách sa dvakrát zatriasla zem, obyvatelia to pocítili © SITA Všetky práva vyhradené.
Otrasy prišli v dvoch vlnách krátko po sebe. „Silnejší otras nastal o 4:16 nášho času a mal silu 2,8 magnitúdy. O 4:17 nasledoval slabší otras s magnitúdou 2,3," napísal na Facebooku ústav.
Aj keď bolo zemetrasenie slabé, aj tak bolo citeľné. „Ak ste otrasy cítili, prosíme o vyplnenie makroseizmického dotazníka na stránkach Geofyzikálneho ústavu AV ČR. Pomáha to odborníkom pri vyhodnotení, " dodal ústav.
Západné Čechy, kde sa triasla zem, patria k najviac seizmicky aktívnym regiónom v Česku. Ďalšie aktívne regióny sa nachádzajú na severovýchode Čiech a v Sliezsku.
Zdroj: SITA.sk - V západných Čechách sa dvakrát zatriasla zem, obyvatelia to pocítili © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Česko Zemetrasenie
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Nelegálna výrobňa cigariet v obci Zbrojníky skončila, colníci odhalili dve kompletné linky
Nelegálna výrobňa cigariet v obci Zbrojníky skončila, colníci odhalili dve kompletné linky
<< predchádzajúci článok
Tragická nehoda v okrese Gelnica. Vodič zachytil autom chodca, ťahal ho zakliesneného do obce – FOTO
Tragická nehoda v okrese Gelnica. Vodič zachytil autom chodca, ťahal ho zakliesneného do obce – FOTO