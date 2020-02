Tragická nehoda v Prešovskom kraji, auto sa po náraze do svahu prevrátilo na strechu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.2.2020 (Webnoviny.sk) - K tragickej dopravnej nehode došlo v piatok medzi obcami Šarišské Čierne a Kurimka (okres Bardejov). Ako informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove na svojom facebookovom profile, vodička vozidla Volkswagen Passat zišla z doposiaľ nezistených príčin z cesty do odvodňovacieho kanála, tam narazila do svahu a s vozidlom sa prevrátila na strechu. „Štyridsaťdvaročná vodička utrpela mnohopočetné zranenia, ktorým na mieste dopravnej nehody podľahla,“ uviedla polícia.Na cestách v Prešovskom kraji ide v tomto týždni o druhú smrteľnú dopravnú nehodu. Vo štvrtok prišiel o život 23-ročný vodič osobného auta medzi Stročínom a Svidníkom, ktorý z nezistených príčin prešiel do protismeru a čelne sa zrazil s kamiónom.