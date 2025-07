Tragickú nehodu na Záhorí neprežil 34-ročný vodič dodávky, osudnou sa mu stala zrážka s kamiónom – FOTO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

30.7.2025 (SITA.sk) - Tragicky sa skončila zrážka nákladného auta a dodávky na ceste medzi Kopčanmi a Adamovom v okrese Skalica. Vodičovi kamiónu z doposiaľ nezistených príčin vošlo do jazdnej dráhy vozidlo Ford Tranzit."Pri nehode utrpel 34-ročný vodič dodávky zranenia, ktorým, žiaľ, na mieste podľahol. 30-ročný vodič nákladného auta sa nezranil. Jeho spolujazdkyňu previezli na vyšetrenie do nemocnice," informovala o nehode hovorkyňa trnavskej krajskej polície Zlatica Antalová Policajti podrobili kamionistu dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. To, či mohol byť vodič dodávky pod vplyvom alkoholu, bude zisťované znaleckým skúmaním. Policajné hliadky museli cestu I. triedy po nehode na nevyhnutne potrebný čas úplne uzavrieť. Presné príčiny a okolnosti, za ktorých k dopravnej nehode prišlo, sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania.