Úrad vlády ukončil nájom priestorov v Bratislave, polícia začala trestné stíhanie za zlú správu cudzieho majetku

Konsolidácia

Rozdrobenosť pracovníkov

30.7.2025 (SITA.sk) - Odbor kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru Bratislava začal trestné stíhanie za zločin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku a za prečin marenia úlohy verejným činiteľom v súvislosti s prenájmom administratívnej budovy Park One v Bratislave. Ako v tejto súvislosti pripomenul Úrad vlády SR , v tejto veci podali trestné oznámenie vzhľadom na podozrenia z nehospodárneho nakladania s verejnými prostriedkami.„Nevýhodná zmluva bola uzavretá počas predchádzajúcej vlády. Išlo o päťročný nájom v centre Bratislavy v celkovej hodnote 14 miliónov eur,“ zdôraznil Úrad vlády SR.Ako doplnil, v súčasnosti sa snaží šetriť verejné financie a prispieva ku konsolidácii, preto ukončil predmetný nájom a sťahuje zamestnancov z prenajatých komerčných priestorov v centre Bratislavy do štátnych budov v mestskej časti Dúbravka. Tento krok má priniesť štátu úsporu vo výške približne 3,3 milióna eur ročne.Vláda ešte v decembri 2020 odsúhlasila, aby Úrad vlády SR uzatvoril zmluvu na prenájom budovy Park One na Kollárovom námestí v Bratislave. Predpokladané ročné náklady na nájom a prevádzku odhadovali na 1,7 milióna eur. Úrad vlády v tej dobe sídlil vo viacerých budovách v Bratislave, a to v dvoch budovách na Námestí slobody, v Arcibiskupskom paláci, Novej budove, Budove autodopravy, dielne a zázemia, na ulici Štefánikova, na Hlavnom námestí a na Radlinskej ulici.„Práve rozdrobenosť pracovníkov v siedmich objektoch a piatich lokalitách má negatívny vplyv na internú kooperáciu a efektívne fungovanie úradu po stránke organizačnej aj ekonomickej,“ vysvetlil v roku 2020 úrad. Tiež zistili, že v jednotlivých budovách nesedia zamestnanci podľa organizačnej príslušnosti, čo spôsobuje slabú spoluprácu medzi jednotlivým oddeleniami a odbormi.