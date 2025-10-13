|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 13.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Koloman
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
13. októbra 2025
Tragický nález v Bratislave, pod Mostom SNP objavili telo muža – FOTO
Pod Mostom SNP v Bratislave našli telo muža. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová, oznámenie o náleze tela bez ...
Zdieľať
13.10.2025 (SITA.sk) - Pod Mostom SNP v Bratislave našli telo muža. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová, oznámenie o náleze tela bez známok života v parku na Rázusovom nábreží prijali v pondelok krátko pred 8:00.
Policajti po príchode na miesto zistili, že ide o 70-ročného muža. Objasňovaním príčin a okolnosťami prípadu sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I.
Zdroj: SITA.sk - Tragický nález v Bratislave, pod Mostom SNP objavili telo muža – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Policajti po príchode na miesto zistili, že ide o 70-ročného muža. Objasňovaním príčin a okolnosťami prípadu sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I.
Zdroj: SITA.sk - Tragický nález v Bratislave, pod Mostom SNP objavili telo muža – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Pri Rožňave sa zrazili dva rýchliky Gemeran, v ktorých boli desiatky cestujúcich – VIDEO, FOTO
Pri Rožňave sa zrazili dva rýchliky Gemeran, v ktorých boli desiatky cestujúcich – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Výživa batoliat pod drobnohľadom: zapojilo sa už 3 500 rodičov, NutriCHEQ pokračuje
Výživa batoliat pod drobnohľadom: zapojilo sa už 3 500 rodičov, NutriCHEQ pokračuje