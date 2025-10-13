Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 13.10.2025
 Meniny má Koloman
 Z domova

13. októbra 2025

Tragický nález v Bratislave, pod Mostom SNP objavili telo muža – FOTO


Pod Mostom SNP v Bratislave našli telo muža. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová, oznámenie o náleze tela bez ...



560060932_1123387689988663_5238452777584182898_n 676x462 13.10.2025 (SITA.sk) - Pod Mostom SNP v Bratislave našli telo muža. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová, oznámenie o náleze tela bez známok života v parku na Rázusovom nábreží prijali v pondelok krátko pred 8:00.


Policajti po príchode na miesto zistili, že ide o 70-ročného muža. Objasňovaním príčin a okolnosťami prípadu sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I.


Zdroj: SITA.sk - Tragický nález v Bratislave, pod Mostom SNP objavili telo muža – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

