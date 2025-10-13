Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 13.10.2025
 Meniny má Koloman
 Z domova

13. októbra 2025

Pri Rožňave sa zrazili dva rýchliky Gemeran, v ktorých boli desiatky cestujúcich – VIDEO, FOTO


Pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou v Rožňavskom okrese sa v pondelok predpoludním zrazili dva oproti idúce rýchliky. Ako informuje polícia na sociálnej sieti Facebook, na mieste zasahujú všetky zložky ...



564609120_1133373185595618_1712056626665370177_n 676x507 13.10.2025 (SITA.sk) - Pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou v Rožňavskom okrese sa v pondelok predpoludním zrazili dva oproti idúce rýchliky. Ako informuje polícia na sociálnej sieti Facebook, na mieste zasahujú všetky zložky Integrovaného záchranného systému. „Vo vlakoch sa podľa predbežných informácií nachádzalo približne 80 cestujúcich a podľa doterajších zistení nedošlo k usmrteniu žiadnej osoby," uviedla polícia.



Viacero zranených osôb


Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby priblížilo, že na miesto nehody smerovalo šesť pozemných ambulancií a dva záchranárske vrtuľníky. „Počet zranených zatiaľ nie je známy,“ uviedli záchranári s tým, že informácie budú aktualizovať. Hasiči však informovali, že na mieste je nahlásených viacero zranených osôb.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) uviedla, že dva rýchliky Gemeran (R 913 a R 914) sa zrazili krátko po desiatej. „Vlaky sa zrazili na mieste, kde sa trate križujú – prechádzajú do jednokoľajovej trate," informovala v tlačovej správe s tým, že príčina zrážky je predmetom vyšetrovania a na trase je zabezpečená náhradná autobusová doprava.

Strašný náraz


„Som z vlaku zo smeru na Košice, ledva sme vyšli z tunela a bol strašný naraz. Nerozumiem, ako sa toto môže v dnešnej dobe stať!!! Našťastie všetci cestujúci žijeme! Chvalabohu!! Neviem ako sú na tom rušňovodiči," napísala jedna z cestujúcich pod príspevkom na sociálnej sieti Facebook na stránke Obmedzenia prevádzky na tratiach ŽSR.

Ako na tlačovej konferencii povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), podľa prvotných informácií príčinou nehody je ľudský faktor a nejde o systémovú chybu. „Ukazuje sa, že jeden z rušňovodičov urobil chybu a nedal prednosť, ale zatiaľ je to iba predbežná verzia a musíme si počkať na finálne informácie," uviedol.

Šutaj Eštok doplnil, že smeruje na miesto nehody a rovnako tak urobia aj minister dopravu Jozef Ráž (nom. Smer-SD) a minister zdravotnítctva Kamil Šaško.

>>> SPRÁVU AKTUALIZUJEME


Zdroj: SITA.sk - Pri Rožňave sa zrazili dva rýchliky Gemeran, v ktorých boli desiatky cestujúcich – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

