Pondelok 13.10.2025
13. októbra 2025
Pri Rožňave sa zrazili dva rýchliky Gemeran, v ktorých boli desiatky cestujúcich – VIDEO, FOTO
Pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou v Rožňavskom okrese sa v pondelok predpoludním zrazili dva oproti idúce rýchliky. Ako informuje polícia na sociálnej sieti Facebook, na mieste zasahujú všetky zložky ...
13.10.2025 (SITA.sk) - Pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou v Rožňavskom okrese sa v pondelok predpoludním zrazili dva oproti idúce rýchliky. Ako informuje polícia na sociálnej sieti Facebook, na mieste zasahujú všetky zložky Integrovaného záchranného systému. „Vo vlakoch sa podľa predbežných informácií nachádzalo približne 80 cestujúcich a podľa doterajších zistení nedošlo k usmrteniu žiadnej osoby," uviedla polícia.
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby priblížilo, že na miesto nehody smerovalo šesť pozemných ambulancií a dva záchranárske vrtuľníky. „Počet zranených zatiaľ nie je známy,“ uviedli záchranári s tým, že informácie budú aktualizovať. Hasiči však informovali, že na mieste je nahlásených viacero zranených osôb.
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) uviedla, že dva rýchliky Gemeran (R 913 a R 914) sa zrazili krátko po desiatej. „Vlaky sa zrazili na mieste, kde sa trate križujú – prechádzajú do jednokoľajovej trate," informovala v tlačovej správe s tým, že príčina zrážky je predmetom vyšetrovania a na trase je zabezpečená náhradná autobusová doprava.
„Som z vlaku zo smeru na Košice, ledva sme vyšli z tunela a bol strašný naraz. Nerozumiem, ako sa toto môže v dnešnej dobe stať!!! Našťastie všetci cestujúci žijeme! Chvalabohu!! Neviem ako sú na tom rušňovodiči," napísala jedna z cestujúcich pod príspevkom na sociálnej sieti Facebook na stránke Obmedzenia prevádzky na tratiach ŽSR.
Ako na tlačovej konferencii povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), podľa prvotných informácií príčinou nehody je ľudský faktor a nejde o systémovú chybu. „Ukazuje sa, že jeden z rušňovodičov urobil chybu a nedal prednosť, ale zatiaľ je to iba predbežná verzia a musíme si počkať na finálne informácie," uviedol.
Šutaj Eštok doplnil, že smeruje na miesto nehody a rovnako tak urobia aj minister dopravu Jozef Ráž (nom. Smer-SD) a minister zdravotnítctva Kamil Šaško.
>>> SPRÁVU AKTUALIZUJEME
Viacero zranených osôb
