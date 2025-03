Tragický požiar vo Veľkom Šariši vzal strechu nad hlavou 18 ľuďom, mesto pre nich zabezpečuje bývanie

Zasadal krízový štáb

Požiar unimobuniek v rómskej komunite na Krompašskej ulici vo Veľkom Šariši vypukol v stredu 19. marca okolo 22:20. Pri požiari zhorelo osem príbytkov. Požiar si vyžiadal päť obetí, ktorých telá objavili v zhorených unimobunkách bez známok života. Má ísť o štyroch súrodencov vo veku do štyroch rokov a ich príbuznú.



Pri požiari zasahovalo 15 hasičov so šiestimi kusmi techniky, asistenciu im poskytovali aj dobrovoľní hasiči z Veľkého Šariša, Šarišských Michaľian a Župčian. Hasičom sa požiar podarilo zlikvidovať o tretej hodine ráno. Predbežná škoda bola vyčíslená na 12-tisíc eur.





21.3.2025 (SITA.sk) - Po stredajšom tragickom požiari vo Veľkom Šariši ostáva bez strechy nad hlavou 18 osôb, z toho sedem detí, ktorých mesto dočasne ubytovalo v priestoroch komunitného centra. Evakuovať pre požiar museli zhruba 30 osôb.Situáciu so zabezpečením ich bývania v piatok vedenie mesta riešilo v spolupráci so splnomocnencom vlády pre rómske komunity Alexandrom Daškom . Príčina požiaru, pri ktorom zahynulo päť osôb, z toho štyri malé deti, je aj naďalej predmetom vyšetrovania.Primátor Veľkého Šariša Viliam Kall situáciu v meste označil vzhľadom na tragédiu za pomerne pokojnú. Potvrdil, že v piatok opätovne zasadal krízový štáb a mesto pripravuje riešenie bývania pre ľudí zo zhorených príbytkov."Zabezpečujeme teraz čo je najdôležitejšie, teda stravu, ošatenie a strechu nad hlavou pre tých, ktorí prišli o všetko. Vďaka spolupráci s rómskym splnomocnencom vlády máme plán na zlepšenie situácie," uviedol Kall.V rámci krátkodobého riešenia sa plánuje využitie finančných prostriedkov na zakúpenie unimobuniek . Zabezpečenie bývania má byť podľa primátora Kalla otázkou niekoľkých dní, alebo týždňov. Nahradiť je potrebné osem zhorených príbytkov."To je základ, aby sme týmto ľuďom čím skôr vrátili strechu nad hlavou. Výhodou nášho mesta je, že máme vysporiadané pozemky, je to majetok mesta. Je tu vodovod, je tu kanalizácia, sú tu cesty, je tu osvetlenie," uviedol Kall.Podľa rómskeho splnomocnenca Alexandra Daška tento požiar opäť podčiarkol urgentnosť riešenia podmienok bývania v zraniteľných komunitách, pričom kľúčovú úlohu zohrávajú bezpečné a cenovo dostupné riešenia bývania."Tento požiar je ďalšou tragédiou, ktorá ukazuje potrebu zásadných zmien v oblasti bývania. Riešením sú modulárne domy, ktoré sú bezpečnejšie a rýchlo realizovateľné," uviedol.Práve vo Veľkom Šariši by mohlo ísť o pilotný projekt zabezpečenia takéhoto ubytovania pre najviac ohrozené skupiny obyvateľov. Daško tiež pripomenul, že na dlhodobých riešeniach vo forme modulárneho obydlia s keramickými panelmi, ktoré sú odolné voči požiarom a majú nízke prevádzkové náklady spolupracuje s vládou. V budúcnosti plánuje rokovania s Európskou komisiou o financovaní týchto projektov.Príčiny požiaru vo Veľkom Šariši sú podľa riaditeľa prešovských krajských hasičov Petra Kovalíka stále v štádiu zisťovania. Hasiči pracujú s verziou vykurovacieho telesa ako zdroja požiaru, alebo neopatrnou manipuláciou pri jeho obsluhe. V súvislosti s tragédiou upozornili hasiči na potrebu prevencie."Dohodli sme sa na hlbšej spolupráci a prehĺbenie cesty k týmto komunitám tak, aby boli lepšie pripravení na zvládanie týchto situácií. Najdôležitejšia z toho celého je prevencia," zdôraznil krajský hasičský riaditeľ.Mesto aktuálne pomáha s organizáciou pohrebu obetí požiaru. Jeho termín zatiaľ nie je stanovený. Pomoc pozostalým po obetiach prisľúbili aj zástupcovia viacerých rómskych organizácií.