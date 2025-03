Vyskúšajte ľahké a svieže jarné recepty

Perfektný pomocník pri príprave výživných smoothie

21.3.2025 (SITA.sk) -Po zime plnej sladkých chutných dezertov prichádza čas na niečo ľahšie, svieže a zároveň výživné. Práve na jar sa viac zameriavame na vyvážené kombinácie chutí. Proteíny a ľahké ingrediencie zohrávajú dôležitú úlohu – podporujú regeneráciu tela a dodávajú energiu.Možno ich budete mať chvíľu len tak v skrinke, ale potom vám raz zachránia život, teda koláč, a už sa ich nevzdáte. Prvotriedne 100 % sušené pasterizované Vaječné bielky Dr.Oetker z chovov sliepok vo voľnom výbehu, ktoré nahradia 5 čerstvých bielkov. Stačí pridať vodu, bielky po vyšľahaní vytvoria klasický sneh. Polevu, sneh do cesta či základ na "pavlovku" pripravíte, a to bez toho, aby ste vymýšľali, čo so žĺtkami, ktoré vám ostanú.Vyskúšajte Ovocné proteínové smoothie s červenou repou, jablkom a banánom, ktoré vďaka 100 % Vaječným bielkom Dr. Oetker získa extra dávku proteínov. Pre viac inšpirácií si pozrite aj naše recepty na Bielkovú zeleninovú omeletu Bielkovú pizzu či Bielkový biskupský chlebíček 100 % vaječné bielky Dr. Oetker sú v práškovom stave skvelým zdrojom kvalitného proteínu na prípravu koktailov a kaší.Kto by nepoznal obľúbený krémový prášok na prípravu lahodných vanilkových krémov a plniek do zákuskov a tort? Náš jarný Pudingový koláč bez múky kombinuje krémovú textúru tvarohu so Zlatým klasom Dr. Oetker a intenzívnou chuťou Holandského kakaa Dr. Oetker. Vďaka Extraktu Bourbon vanilka Madagaskar Dr.Oetker získa dezert dokonalú vanilko vú arómu.Koláč ozdobte čerstvým ovocím podľa sezóny – na jar sú ideálne jahody alebo rebarbora.Vanilka patrí medzi najobľúbenejšie prísady pri pečení vďaka jemnej, sladkej a exotickej aróme, ktorá dokáže zvýrazniť chuť ostatných ingrediencií. Dr. Oetker ponúka najširší sortiment vanilky na trhu ako Vanilku mletú, Vanilkovú pastu, Vanilkový cukor a dokonca aj celý struk alebo Extrakt vanilky Bourbon.Vyskúšajte naše Vegánske batatovo-škoricové rolky s orechmi , ktorým Extrakt Bourbon vanilka Madagaskar Dr. Oetker dodá výnimočnú arómu. Rolky s pekanovými orechmi kombinujú lahodné chute a za svoju štruktúru vďačia pyré zo sladkých zemiakov.Pre intenzívnejšiu vanilkovú chuť v pečení vyskúšajte jedinečnú Vanilkovú pastu Dr. Oetker, ktorá predstavuje rafinovanú kombináciu vanilkového extraktu z vanilky Bourbon s mletým vanilkovým strukom. Jedno balenie zodpovedá približne 10 vanilkovým strukom.Na jar určite vyskúšajte aj naše Tvarohové tortičky s marhuľami , v ktorých vanilková pasta dokonale zvýrazní chuť čerstvého ovocia.S výrobkami Dr. Oetker bude vaše jarné pečenie jednoduché, svieže a chutné. Nechajte sa inšpirovať a pripravte si ľahké dobroty, ktoré vás nabijú energiou a potešia váš jarný jedálniček.